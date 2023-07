M-Files als Strong Performer für Content-Services-Plattformen im Report Gartner Peer Insights 2023 ausgezeichnet

Die Bewertung basiert auf realem Kundenfeedback und ist daher besonders praxisnah. M-Files ist einziger Strong Performer für Mittelstandslösungen.

Ratingen, 5.7.2023 – M-Files, ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum modernen Informationsmanagement, gibt bekannt, dass M-Files von seinen Kunden in der Gartner Peer Insights-Studie „Voice of the Customer“ vom Juni 2023 als „Strong Performer“ für Content-Services-Plattformen (CSP) ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wird als „Strong Performer“ insgesamt sowie als einziger Anbieter in dieser Kategorie für die Segmente Nordamerika und Mittelstandslösungen ausgezeichnet. M-Files ist einer von vier Anbietern in dem Report, die die Auszeichnung „Strong Performer“ erhalten haben.

„Kundenzufriedenheit ist ein entscheidender Motor für unser Wachstum, das auch nach dem Erreichen des Centaur-Status mit über 100 Millionen Euro jährlich wiederkehrender Umsätze (ARR) weiter hoch ist“, so Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. „Die Auszeichnung als Strong Performer würdigt unser Engagement entlang der M-Files-Leitprinzipien „Make It Happen“, „Help Others“ und „Love Customers“. Wir fühlen uns durch diese Auszeichnung geehrt, weil sie die Begeisterung unserer Kunden für die M-Files Plattform zum Ausdruck bringt und die überdurchschnittliche Zufriedenheit unserer Kunden bestätigt.“

Der neue Report „Gartner Peer Insights ‚Voice of the Customer‘: Content Services Platforms“ bewertet Anbieter auf der Grundlage der folgenden Kategorien: Product Capabilities, Sales Experience, Deployment Experience and Support Experience. In den Gartner Peer Insights finden sich unter anderem die folgenden Antworten von M-Files-Kunden:

„Sicheres und intuitives Tool für die Dokumentenverwaltung. Es ist ein hervorragendes Tool für das Informationsmanagement, das unabhängig von Dateisystemen und Speicherorten immer die richtigen Informationen findet und dazu beiträgt, die Speicherung von Dateien zu verbessern und die Produktivität zu steigern.“ – Data Research Analyst, IT-Services-Anbieter

„Großartiges Produkt für die Verwaltung von Unternehmensprozessen und Dokumenten. Wir nutzen M-Files schon seit langem. Es ist ein vielseitiges Tool, das uns beim Management von Prozessen und der Freigabe von Dokumenten geholfen hat und sich auch in unsere anderen Systeme integrieren lässt.“ – IT-Manager, Fertigungsunternehmen

„Ein großartiges Produkt für die Verwaltung von Unternehmensinformationen! M-Files ist ein großartiges Tool für die Verwaltung unserer geschäftlichen Dokumente. Die Benutzer schätzen die einfache Suche nach Inhalten im System, mit der sie Dokumente schnell abrufen können. Außerdem ist das M-Files Serviceteam hervorragend. Sie waren stets ein solider Partner, der auf unsere Bedürfnisse eingegangen ist und proaktiv gehandelt hat.“ – Associate Director Cloud-Lösungen, Finanzwirtschaft

„M-Files verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, zum Besseren. Dies ist der beste Anbieter, mit dem ich in mehr als 25 Jahren in der Branche gearbeitet habe.“ – Associate Director Data Enablement, Gesundheitswesen

„Die am besten geeignete und umfassendste Plattform für Content Services. Dieses Tool automatisiert Dokumentenmanagement-Workflows, um den Output zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Freigabe von Dokumenten und Dateien mit diesem Tool ist einfach und schnell. Es ist möglich, Dokumente und Dateien schnell zu suchen und zu finden.“ – Director of Operations, Konsumgüterindustrie

Hier erhalten Sie ein kostenloses Exemplar des Reports „Gartner Peer Insights-Reports 2023 ‚Voice of the Customer‘ for Content Services Platforms“: https://www.m-files.com/resources/tt-indrpt-featured-de/report-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-fur-content-services-platforms-2023

Individuelle Demo der M-Files-Plattform für einfaches Dokumentenmanagement:

https://www.m-files.com/de/demo-vereinbaren

Über Gartner Peer Insights

Quelle: Gartner, Voice of the Customer for Content Services Platforms, By Peer Contributors, 28 June 2023.

GARTNER is a registered trademark and service mark, and PEER INSIGHTS is a trademark and service mark, of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights is the undisputed leader for Enterprise software and service buyers, Gartner Peer Insights helps customers grow their businesses by connecting them with experienced, verified IT professionals. Our platform is free and open to the public. With over 50,000 verified users and 380,000+ published reviews, Gartner Peer Insights represents the unfiltered, firsthand experiences of the enterprise technology buyer. All reviews are anonymous, fully vetted and authenticated by Gartner. With over 4,000 vendors listed on the platform and 360+ markets, traffic to Gartner Peer Insights continues to grow exponentially. R. For more information, please visit www.gartner.com/reviews/home

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. www.m-files.com

