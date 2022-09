M-Files zeigt Plattform für digitale Transformation

Auf der Fachkonferenz Rethink! IT berichtet M-Files über die Nutzung der metadatengesteuerten Lösung zum Informationsmanagement als Plattform für Prozessoptimierung. Durch 360-Grad-Sicht auf Daten und Prozesse lassen sich Abläufe völlig neu denken.

Ratingen, 9.9.2022 – M-Files, führender Anbieter für metadatengesteuertes Informationsmanagement, stellt auf der Konferenz Rethink! IT 2022 M-Files als Plattform für die digitale Transformation vor.

M-Files führt bestehende Informationssilos ohne Migration zusammen, etabliert mit KI eine automatisierte und kontrollierte Verwaltung und bietet einen einheitlichen und sicheren Zugriff auf Dokumente und Dateien – unabhängig von ihrem Ablageort. Damit ist die metadatengesteuerte Plattform eine hervorragende Basis, um Prozesse völlig neu zu gestalten und sie weitgehend zu automatisieren. Durch eine benutzerfreundliche Einbindung von Kunden, Partnern oder Lieferanten direkt in die Workflows und die sichere Bereitstellung von Dokumenten lassen sich die Vorteile der digitalen Transformation voll ausnutzen. Dabei wird die Kontrolle über die Informationen deutlich verbessert, was Risiken mit Blick auf Datenschutz und Compliance minimiert.

Auf der Veranstaltung ist M-Files mit mehreren Experten vertreten und gestattet im Rahmen einer Solution Study einen Einblick in erfolgreiche Ansätze auf der Grundlage von realen Beispielen. Die Session mit dem Titel „Digitalisieren Sie noch oder transformieren Sie schon?“ bietet schnell adaptierbare Denkanstöße, beleuchtet die Wirtschaftlichkeit von Plattformen und schildert, wie man die Anwender bei der Transformation mitnehmen kann.

„Die Digitalisierung muss mit einer umfassenden Transformation der Prozesse einhergehen, um wirklich neue Potenziale zu erschließen. Dazu bedarf es eines leistungsfähigen Fundaments mit zentralen Services, das die Umsetzung einzelner Lösungen massiv vereinfacht“, sagt Lutz Varchmin, Senior Sales Executive bei M-Files, und Speaker auf der Konferenz. „Wir bieten unseren Kunden einen völlig neuen Blick auf die digitale Transformation und freuen uns auf viele interessante Gespräche auf der Rethink! IT 2022.“

Die Konferenz Rethink! IT 2022 bietet mit dem Fokus auf IT- und Digitalisierungsstrategien CIOs und IT-Entscheidern eine hervorragende Plattform, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Mehr als 150 CIOs und IT-Entscheider aus der DACH-Region tauschen sich über die Nutzung von KI und modernem Informationsmanagement zur Transformation ihrer Unternehmen für eine digitale Zukunft aus. Die Veranstaltung findet vom 21.-23.9.2022 in Berlin statt.

Mehr Informationen zur M-Files Plattform für metadatengesteuertes Informationsmanagement:

https://www.m-files.com/de/

Konkrete Fallbeispiele für gelungene Projekte zur digitalen Transformation von Prozessen:

https://ressourcen.m-files.com/fallstudien

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Informationsverwaltung. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

