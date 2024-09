M.Habring betont Bedeutung von nachhaltigen Investitionen

Völkermarkt (AT), 23. September 2024 M. Habring, ein Unternehmen aus dem Bereich Immobilien und Vermögensverwaltung, macht auf die Relevanz von nachhaltigen Immobilien und Edelmetallinvestitionen aufmerksam. In Kooperation mit Engel & Völkers sowie Solit bietet M. Habring maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Lösungen an.

Vision und Kooperationen von M. Habring

Markus Habring, Geschäftsführer, erklärte, das Unternehmen sei gegründet worden, um hochwertigen Service in den Bereichen Immobilien und Vermögensverwaltung anzubieten. Durch die Partnerschaft mit Engel & Völkers könne M. Habring weltweit exklusive Immobilien vermitteln. Der Zusammenschluss mit Solit erweitere das Portfolio um erstklassige Edelmetallinvestitionen. Unterscheidungsmerkmale von M. Habring

Habring lege großen Wert auf persönliche Beratung und langfristige Kundenbeziehungen. Jeder Kunde sei einzigartig, und dies werde in allen Beratungen berücksichtigt. Zudem profitiere das Unternehmen von der Expertise der Partner Engel & Völkers und Solit, was ein umfassendes Leistungsspektrum ermöglicht. Erfolgreiche Kombination von Immobilien und Edelmetallen

Laut Habring bieten Immobilien und Edelmetalle eine ideale Möglichkeit zur Diversifizierung von Vermögensportfolios. Während Immobilien als stabile Anlageform gelten, bieten Edelmetalle zusätzlichen Schutz vor wirtschaftlichen Unsicherheiten. Der ganzheitliche Ansatz von M. Habring fördere eine strategische Ausrichtung der Investments der Kunden. Aktuelle Herausforderungen und Zukunftspläne

Habring erläuterte, dass die unsicheren Finanzmärkte und sich ändernde regulatorische Rahmenbedingungen die Hauptherausforderungen darstellen. Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Immobilienprojekten sei besonders bemerkenswert. M. Habring fokussiere sich auf umweltfreundliche Bauprojekte und innovative Lösungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zukünftig wolle das Unternehmen die Digitalisierung seiner Dienstleistungen vorantreiben, um flexibleren und schnelleren Service zu bieten. M. Habring ist darauf ausgerichtet, sein Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu erweitern und sich als führender Anbieter in den Bereichen Immobilien und Vermögensverwaltung zu etablieren. Dank erstklassiger Partner und innovativer Ansätze strebt das Unternehmen eine vielversprechende Zukunft an.

Die Firma M. Habring, gegründet im Jahr 2022, ist ein kompetenter Partner in den Bereichen Edelmetallhandel und Luxusimmobilien. Als offizieller Partner von Engel & Völkers sowie Solit bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, die in hochwertige Immobilien investieren oder Edelmetalle kaufen und verkaufen möchten. Unser Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung in der Metallbranche mit umfassendem Know-how im Bereich Luxusimmobilien, um unseren Kunden erstklassige Anlagemöglichkeiten und exzellenten Servicezubieten.

