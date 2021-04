Mach Dich stark für Patientensicherheit – jetzt! 17.09.2021

Internet-Aktion in den sozialen Medien: “Wir färben die Welt in orange!”

Damit das richtige Bein operiert wird!

Aktion Wir färben die die (Internet-)Welt in Orange

#wtps – Tag der Patientensicherheit – www.klinikkompass.de

(Welt-)Tag der Patientensicherheit

17. September 2021

WhatsApp-/Facebook-/Instagram-Kampagne

Am 17. September 2021 ist der Tag der Patientensicherheit.

Zahlreiche Aktionen werden stattfinden, damit viele Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite: www.tag-der-patientensicherheit.de

Der Welt-Tag der Patientensicherheit wird in Deutschland vom APS e. V. (Aktionsbündnis Patientensicherheit) organisiert.

Werden Sie diese Aktion unterstützen, also darauf hinweisen und selbst am 17.09.2021 Ihr Profilbild auf whatsapp und Co für einen Tag ändern?

“Wir färben die (Internet-)Welt in Orange”

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT

Weitere Hintergrundinformationen, Ziele und die Logos auf

www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit

Diese Aktion ist offiziell auf der Homepage www.tag-der-patientensicherheit.de gemeldet.

Was möchte diese Aktion erreichen?

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit APS e. V., mit den vielfältigen Angeboten, wie Aktion saubere Hände, in der Öffentlichkeit bekannt machen

Einen weiteren Anstoß liefern, dass alle im Gesundheitswesen, auch Patienten dazu beitragen können,

-Operations- und Behandlungsfehler zu vermeiden

-Hygiene zu verbessern

-Infektionen zu vermeiden

-Kommunikation untereinander zu optimieren

-Medikationsfehler zu verhindern

-Sturzereignisse zu reduzieren

…

Verdeutlichen, dass das nur gemeinsam gelingt!!!

Patienten und auch Angehörige für das Thema Patientensicherheit sensibilisieren und darüber informieren, damit sie ihre Verantwortung dafür übernehmen können

Infos zu Aktionen und Veranstaltungen

http://www.klinikkompass.de

Was ist der Sinn dieser Aktion?

Es geht darum, alle Menschen zu sensibilisieren

für Themen, wie

-Behandlungsfehler reduzieren,

-Medikamenteneinnahme optimieren

-Infektionen, Stürze und weitere Komplikationen minimieren

Anbei finden Sie Hintergrundinformationen zur Aktion, gerne auch als Vorlage für Infobriefe und zur Weiterleitung an Ihre Kontakte.

Quelle und weitere Infos zu Aktionen und Veranstaltungen

https://www.tag-der-patientensicherheit.de

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT!

ENGAGEMENT SICHTBAR MACHEN

Um das Engagement für Patientensicherheit in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, möchten wir die Bitte der WHO unterstützen,

am 17. September Gebäude oder

Touristenattraktionen orange anstrahlen zu lassen .

In Genf selbst wird das Wahrzeichen der Stadt – die Fontäne im Genfer See – in der Farbe des Welttags der Patientensicherheit – orange leuchten.

WHO und APS laden Sie ein, auch Ihre Firmenzentrale, Ihr Büro oder ein Wahrzeichen Ihrer Umgebung an diesem Tag in der Farbe der Patientensicherheit zu illuminieren und das Ergebnis in den sozialen Medien unter den Hashtags

#wtps #PatientSafety #WorldPatientSafetyDay #patientensicherheit #tagderpatientensicherheit #deutschlanderkenntsepsis

#patient #krankenhaus #medizin #pflege

Patientenratgeber für den Krankenhausaufenthalt, aktiv&sicher

AKTIV-Formel und KOMPASS-Strategie

