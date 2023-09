Machen Sie sich bereit für Ihre nächste Kostümparty

Panzerknacker Set

Ihr wollt eure nächste Kostümparty aufregender gestalten? Dann ist das Safeknacker/Einbrecher-Kostümset genau das Richtige. Dieses Unisex-Kostümset ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und sorgt dafür, dass Ihr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und Euer innerer Dieb zum Vorschein kommt.

Das Safecracker/Einbrecher-Kostümset enthält alles, was Ihr für den perfekten Raub braucht. Das Kostümset wird in einer Größe von 170 bis 190 cm geliefert, so dass es den meisten Erwachsenen bequem passt.

Zu den wichtigsten Bestandteilen des Kostüms gehören ein rotes T-Shirt, eine blaue Mütze und weiße Handschuhe. Das rote T-Shirt zeigt das klassische Streifenmuster, das man gemeinhin mit Einbrechern assoziiert, ist sofort erkennbar und verleiht Ihrem Look einen Hauch von Authentizität. Die blaue Mütze ergänzt das Ensemble um ein stilvolles Element, während die weißen Handschuhe für ein professionelles, kriminelles Auftreten sorgen.

Zusätzlich zu den Kleidungsstücken enthält das Safecracker/Einbrecher-Kostüm zwei Jutesäcke und eine Augenmaske. Diese Accessoires vervollständigen den Look und verleihen dem Charakter einen Hauch von Geheimnis. Die Jutesäcke können zum Transport der gestohlenen Beute verwendet werden, während die Augenmaske für einen Hauch von Intrigen sorgt und es Euch ermöglicht, Eure Anonymität zu wahren, während Ihr Euch durch die Party bewegt.

Egal, ob Sie eine Kostümparty oder eine Halloween-Veranstaltung besuchen oder einfach nur Spaß mit Freunden haben wollen, das Safecracker/Einbrecher-Kostümset wird Sie sicher beeindrucken. Die Liebe zum Detail und die hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass Sie sich von der Masse abheben und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten.

Produktmerkmale:

– Unisex-Design, geeignet für Männer und Frauen.

– Passt Personen mit einer Körpergröße von 170 bis 190 cm.

– Das rote T-Shirt verleiht dem Kostüm ein lebhaftes und auffälliges Element.

– Die blaue Mütze vervollständigt das kriminelle Ensemble und verleiht ihm einen Hauch von Geheimnis.

– Weiße Handschuhe unterstreichen das Aussehen der Figur und verleihen ihr einen realistischen Touch.

– Zwei Jutesäcke ermöglichen es, Beute zu transportieren oder dem Kostüm einen authentischen Touch zu verleihen.

– Die Augenmaske verleiht dem Kostüm einen Hauch von Geheimhaltung und Intrigen.

– Perfekt für Kostümpartys, Halloween, Cosplay oder themenbezogene Veranstaltungen.

– Bietet die Möglichkeit für Kreativität und Rollenspielspaß.

– Einfach zu tragen und bequem für lange Tragezeiten.

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Mit dem Safecracker/Einbrecher-Kostümset bringen Sie Ihr Verkleidungsspiel auf die nächste Stufe. Egal, ob Sie in die Rolle eines gerissenen Diebes schlüpfen oder einen eigenen Charakter kreieren wollen, dieses Kostümset bietet alles, was Sie brauchen, um einen unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen.

Wenn Ihr also bereit seid, Euren inneren Dieb zu entfesseln und für Aufregung auf Eurer nächsten Kostümveranstaltung zu sorgen, ist das Safeknacker/Einbrecher-Kostümset die perfekte Wahl. Mit diesem stilvollen und fesselnden Ensemble werden Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ein mutiges Statement abgeben.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

