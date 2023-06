Macht nicht nur am Strand eine gute Figur: Der neue mobile Router NETGEAR Nighthawk® M6 sorgt unterwegs für ultraschnelles WLAN

Mit dem Nighthawk® M6 ergänzt NETGEAR sein Portfolio an mobilen Routern, die unterwegs auf Reisen, im Hotelzimmer, im Ferienhaus oder im Wohnmobil für zuverlässige, schnelle und sichere Internetanbindung sorgen.

München, 19. Juni 2023 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, hat heute eine leistungsstarke Ergänzung zu seinem Angebot an 5G-Mobile-Routern vorgestellt. In einer Zeit, in der der Zugang zu schnellem, sicherem und zuverlässigem Internet wichtiger denn je ist, hebt der NETGEAR Nighthawk® M6 5G WiFi 6 (MR6150) das mobile Breitbanderlebnis auf ein neues Niveau, indem er die maximal unterstützte 5G-Geschwindigkeit erhöht und die 160-MHz-Fähigkeit für die Verbindung mit den neuesten WiFi 6-Endgeräten hinzufügt.

Spitzentechnik für Spitzenleistung

Mit dem preisgekrönten Nighthawk M5 brachte NETGEAR im Jahr 2021 den weltweit ersten mobilen unlocked 5G-Router auf den Markt. Jetzt baut das Unternehmen mit dem M6 auf dieser Leistung auf, der mit 2,5 Gbit/s über 5G etwa 20 Prozent schneller ist, als der M5 und eine maximale kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gbit/s erreichen kann, wenn er sich mit 160-MHz-WiFi-6-Endgeräten verbindet. Darüber hinaus verfügt der neue Nighthawk M6 über einen neuartigen In-Home-Performance-Modus, der die WLAN-Abdeckung auf bis zu 180 Quadratmeter erhöht, wenn das Gerät am Strom angesteckt und der Akku entfernt ist. Der Nighthawk M6 wird von der mobilen Plattform des Qualcomm® Snapdragon™ SDX62 angetrieben und bietet erstklassige Leistung mit bahnbrechenden Geschwindigkeiten. Das AX3600 WiFi 6 WLAN mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) ist ideal für alle Anforderungen an mobile Konnektivität, von der schnellen Datenübertragung bis zum High-End-Videostreaming auf bis zu 32 angeschlossenen Geräten gleichzeitig. Der leistungsstarke 5040mAh Akku hält mit einer Akkuladung bis zu 13 Stunden durch und bietet damit genug Energie für dauerhaften Einsatz am Tag und in der Nacht.

Flexibler Einsatz unterwegs und in den eigenen vier Wänden

Zu Hause oder im Büro kann der Nighthawk M6 sowohl als primärer, wie auch als Backup-Internetzugang verwendet werden, insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen kein zuverlässiger und schneller kabelgebundener Internetzugang verfügbar ist. Unterwegs bietet der Nighthawk M6 die sichersten, privaten WLAN-Verbindungen für Laptops, Tablets und Smartphones an Flughäfen, in Hotels, Zügen und an anderen Orten, wo sonst nur ein öffentliches, weniger geschütztes WLAN-Netz zur Verfügung steht. Wenn Benutzer die 5G-Datennutzung einschränken möchten oder sich in Gebieten aufhalten, in denen nur öffentliches WLAN, aber kein Mobilfunksignal verfügbar ist, ermöglicht die M6-Offloading-Funktion das Tethering mit dem jeweils lokal verfügbaren WLAN für die Internetverbindung, ohne dass jedes Endgerät manuell einzeln damit verbunden werden muss.

„Wir haben unseren Kunden genau zugehört, um herauszufinden, wie sie diese Gerätekategorie nutzen, und haben uns vorgenommen, ein überragendes WLAN-Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob sie unterwegs einen tragbaren und sicheren Zugang, zu Hause ein leistungsstarkes und zuverlässiges Internet oder beides benötigen“, so David Henry, President & General Manager of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Wir haben unsere mehr als 25-jährige Wireless-Expertise eingebracht, um diese einzigartige Kombination aus 5G und WiFi 6 der nächsten Generation in Form des Nighthawk M6 zu entwickeln. Er hilft eindeutig dabei, die Art und Weise, wie wir in Verbindung bleiben, wo immer wir leben, arbeiten und spielen, stark zu verbessern.“

Der Nighthawk M6 ist einfach einzurichten und zu verwenden. Sein kompaktes Design macht es einfach, ihn überall hin mitzunehmen, wo eine drahtlose Verbindung benötigt wird. Er verfügt über einen intuitiven Farb-Touchscreen, auf dem Nutzer bequem die Datennutzung überwachen, den WiFi-Namen und das Kennwort anzeigen, die Mobilfunksignalstärke prüfen und die Geräte- und Netzwerkeinstellungen verwalten können. Die Gigabit-Ethernet- und USB-C-Anschlüsse erleichtern die Verbindung und Verteilung schneller Internetgeschwindigkeiten an kabelgebundene Geräte. Externe 5G-Antennen (separat erhältlich) können an die verfügbaren Antennenanschlüsse angeschlossen werden, um den Empfang in Gebäuden, an abgelegenen Standorten oder überall dort, wo die Mobilfunkabdeckung gering ist, zu verbessern.

Wichtige technische Daten des NETGEAR Nighthawk M6 5G WiFi 6 (MR6150):

-Sub-6-5G-Leistung der nächsten Stufe: Starkes, zuverlässiges und sicheres 5G-Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s für zu Hause und unterwegs. Sub-6 5G ist bereits auf Smartphones im Einsatz und ermöglicht lebensechte Videoanrufe und -streaming, schnelle Dateiübertragungen und Downloads, wettbewerbsfähigere Multiplayer-Spiele und vieles mehr.

-Schnellere Geschwindigkeiten mit WiFi 6: Schnelle WiFi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s und eine größere Kapazität für die Verbindung von bis zu 32 Geräten sorgen für eine außergewöhnliche Leistung.

-Angetrieben vom Qualcomm Snapdragon SDX62-Chipsatz: Das fortschrittliche Modem von Qualcomm unterstützt das Sub-6-Band von 5G und bietet ein ganzes Arsenal an Technologien sowie extreme Energieeffizienz. Der Nighthawk M6 erfüllt den 3GPP Release 16-Standard und ist daher in Zukunft über Firmware-Updates aufrüstbar.

-Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche: Mit dem einfach zu bedienenden 2,4-Zoll-LCD-Touchscreen können WLAN-Einstellungen bequem eingerichtet und geändert werden, Zugänge freigegeben oder überwacht werden.

-Sicheres und zuverlässiges Netzwerk: Der Nighthawk M6 ist mit VPN-Passthrough-Unterstützung und Passwortschutz ausgestattet.

-In-Home-Performance-Modus: Erhöhung der WLAN-Abdeckung auf bis zu 180 Quadratmeter, indem die Batterie herausgenommen und der Netzadapter verwendet wird.

-Unlocked: Das freigeschaltete Gerät akzeptiert Nano-SIM-Karten und funktioniert reibungslos mit den gängigen Netzbetreibern.

-n77 C-Band-Unterstützung: Sorgt dafür, dass der Nutzer an mehr Orten die höchstmögliche 5G-Geschwindigkeit erleben kann.

-HPUE-Unterstützung: Ermöglicht eine bessere 5G-Reichweite. User empfangen ein 5G-Signal an den äußeren Rändern von 5G-Abdeckungsbereichen, selbst dort, wo andere Geräte dies nicht können.

-Mobiles Ökosystem: Verbesserung des 5G-Mobilfunkempfangs, durch den Einsatz externer 5G-Antennen (separat erhältlich), die einfach mit den am Gerät vorhandenen Anschlüssen verbunden werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue NETGEAR Nighthawk M6 5G WiFi 6 (MR6150) ist ab sofort in der Farbe Schwarz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 849,99 inkl. MwSt. im Onlinehandel, dem führenden Fachhandel sowie im NETGEAR Webshop erhältlich. Produkt-Link: https://www.netgear.com/de/home/mobile-wifi/hotspots/mr6150/

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

