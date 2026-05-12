Maclaw.legal gründet spezialisierte Anwaltskanzlei – Rechtsberatung, Kompetenz und Erfahrung für M&A und Unternehmensnachfolge

Frankfurt am Main, 12. Mai 2026 – Mit Maclaw.legal positioniert sich eine neue spezialisierte Boutique-Kanzlei im Markt für Transaktionsberatung und Unternehmensnachfolge. Gegründet wurde die Kanzlei von den Rechtsanwälten Dr. Stephan Ebner, Rolf Landgraf und Dr. Michel de Araujo Kurth.

Maclaw fokussiert sich konsequent auf die rechtliche Begleitung komplexer unternehmerischer Schlüsselentscheidungen – insbesondere Unternehmenskäufe und -verkäufe, Fusionen sowie Nachfolgelösungen. Im Zentrum steht dabei die Beratung von mittelständischen Unternehmen, Unternehmerfamilien und Investoren.

Die Kanzlei versteht sich als hochspezialisierter Partner für strategische Transaktionen. Mandanten werden entlang des gesamten Prozesses begleitet – von der strukturierten Vorbereitung über die Due Diligence bis hin zur Vertragsgestaltung und erfolgreichen Umsetzung. Dabei verfolgt Maclaw einen klaren Ansatz: maximale Ergebnisorientierung, hohe Transaktionssicherheit und konsequenter Schutz unternehmerischer Interessen.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

– Unternehmensprüfung und -bewertung inklusive detaillierter Due Diligence und Identifikation kritischer Risiken

– M&A-Transaktionen und Unternehmensverkäufe, einschließlich Strukturierung (Asset vs. Share Deal), Verhandlungsführung und Fusionskontrolle

– Vertragsverhandlung und -gestaltung mit Fokus auf rechtssichere und wirtschaftlich optimierte Lösungen

– Unternehmensnachfolge, etwa durch Buy-out- und Earn-out-Strukturen oder Regelungen in Familienunternehmen

– Begleitung von Immobilien- und Beteiligungsverkäufen über den gesamten Transaktionszyklus

Maclaw setzt bewusst auf ein Boutique-Modell: direkte Partnerbetreuung, schlanke Strukturen und maßgeschneiderte Beratung statt standardisierter Lösungen. Ziel ist es, komplexe Prozesse effizient zu steuern und für Mandanten klare, umsetzbare Ergebnisse zu liefern. Dazu Rechtsanwalt Landgraf: „Mit dieser Aufstellung adressiert Maclaw gezielt den wachsenden Bedarf nach hochqualifizierter, gleichzeitig pragmatischer Rechtsberatung im Transaktionsumfeld. Der Fokus liegt auf klarer Strukturierung, effizienter Umsetzung und nachhaltigem Mehrwert für Mandanten“.

Die drei Gründer bringen komplementäre Profile ein:

– Dr. Stephan Ebner ist international tätiger Rechts- und Unternehmensberater mit Zulassungen in Deutschland, den USA und weiteren Jurisdiktionen. Sein Fokus liegt auf grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und internationalen Markteintritten.

– Rolf Landgraf verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und begleitet insbesondere Unternehmensverkäufe, Kapitalmaßnahmen und Nachfolgelösungen.

– Dr. Michel de Araujo Kurth ist spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Compliance und bringt Erfahrung aus internationalen Finanzinstituten und der anwaltlichen Beratung ein.

Über Maclaw:

Maclaw ist eine auf M&A und Unternehmensnachfolge spezialisierte Boutique-Kanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main und bundesweiter sowie internationaler Ausrichtung. Die Kanzlei bietet umfassende rechtliche Beratung für mittelständische Unternehmen und Investoren bei strategischen Transaktionen und Nachfolgelösungen.

Firmenkontakt

Maclaw

Rolf Landgraf

An der Welle 4

60322 Frankfurt

+49 69 34869186



http://maclaw.legal

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159-30



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @Maclaw