macmon secure zieht positive it-sa Messebilanz

OT-Sicherheit erfreut sich wachsender Nachfrage

Die diesjährige it-sa, die vom 10. – 12. Oktober 2023 in Nürnberg stattfand, war wieder informativer Treffpunkt für die IT-Sicherheitsbranche.

Der Experte für Netzwerksicherheit, die macmon secure GmbH, informierte Kunden und Interessenten über die neusten Entwicklungen zum Thema Zero Trust Network Access für IT- und OT-Umgebungen. Fanden in den vergangenen Jahren Gespräche primär zum Thema IT-Sicherheit statt, stand bei vielen BesucherInnen in diesem Jahr die Sicherheit industrieller Netzwerke im Fokus.

Pressekonferenz im Zeichen konvergierender Netze

Dazu Christian Bücker, Global Product Line Director Software, Belden Inc., und Business Director, macmon secure, auf der Pressekonferenz des Unternehmens: „Durch die Einbindung von macmon secure in das global agierende Unternehmen Belden, und unsere langjährige, enge Zusammenarbeit mit Hirschmann, verfügen wir über viel know how im Hinblick auf die speziellen Sicherheitsanforderungen in der industriellen Produktion. Für die Security in Produktionsnetzen, die durch die Digitalisierung enger mit IT-Netzen zusammenwachsen, ist die Übersicht und Kontrolle der Endgeräte ohne einen Produktionsausfall die besondere Herausforderung.“

Patrick Deruytter, Vice President & Managing Director Solutions Delivery EMEA, Belden Inc. stellte auf der gemeinsamen Presseveranstaltung die Anforderungen an Sicherheits-Lösungen im Rahmen der IT/OT-Konvergenz vor. Belden ist ein amerikanischer Hersteller von Netzwerk-, Konnektivitäts- und Kabelprodukten. Das Unternehmen entwirft, produziert und vermarktet Signalübertragungsprodukte für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie beispielsweise Infrastruktur oder Automatisierung. Durch die Akquisition von macmon secure im Januar 2022 erweitert Belden sein Lösungsangebot um das Thema Security. „Unsere gemeinsame Firmenkultur basiert auf den Werten Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Wir helfen unseren Kunden dabei ihre Sicherheit, und damit ihre Cyberresilienz zu erhöhen.“

Begleitendens Vortragprogramm

Die klassische Messepräsenz wurde ergänzt durch eine Reihe von Fachvorträgen von Vertretern von macmon secure und Belden. Professor Dr. Tobias Heer, Senior Architect CTO Office, Belden, stellte in seinem Fachvortrag die Frage: Was haben Sicherheitsmaßnahmen auf der Titanic und einem Industrienetzwerk gemeinsam? Wie man der Security-Havarie eines Industrie-Netzwerks mit NAC vorbeugen kann.

Ein Ziel bei der Erreichung von Robustheit gegen Cyberangriffe in einem Industrienetz ist es, den Schaden auf die Anlage einzugrenzen und möglichst viele Bereiche weiterhin sicher und funktionsfähig zu halten. In der Praxis setzt man daher meist eine VLAN-basierte Aufteilung – kombiniert mit einer Netzwerkzugangskontroll-Lösung – ein, um die nötige Organisation und Konfiguration in einem beherrschbaren Ausmaß zu halten. Mithilfe von macmon NAC können im Notfall sogar einzelne Geräte aus dem Netzwerk isoliert oder teil-isoliert werden, um eine Ausbreitung der Gefährdung zu verhindern. Heer wies auch auf die vielen Technologie-Partnerschaften von macmon secure hin, beispielsweise zu splunk, smart2success oder greenbone, die gemeinsam die Übersicht, Kontrolle und Sicherheit im Netzwerk ermöglichen.

Signifikante Steigerung der Kundenkontakte

Sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Messe zeigte sich auch Stephan Nolden, Senior Manager Global Partner Sales, macmon secure: „Wir konnten in diesem Jahr, gemeinsam mit unseren Partnern, noch mehr Kunden im Vergleich zum Vorjahr beraten. Das Thema IT/OT-Security hat aus verschiedenen Gründen an Bedeutung gewonnen. Neben den Themen Digitalisierung oder Transformation fanden auch Gespräche zur NIS2 Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit statt. Denn bis Oktober 2024 muss sie in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Wir bieten dafür wesentliche Bausteine.“

Mit am Stand waren vertreten:

NetPlans GmbH aus Ettlingen: „Gemeinsam mit unseren Technologiepartnern implementieren wir für diese Herausforderung hoch entwickelte Firewall-, Passive Malware-, und weitere Sicherheits-Lösungen, die sichere und hochgradig skalierbare Infrastrukturen für industrielle Netzwerke ermöglichen. Unsere IOT Security Spezialisten stehen Ihnen hierfür gerne zur Seite.“

r-tec IT Security GmbH aus Wuppertal: „Mit unserem Cyber-Security-Framework stellen wir Ihnen den aktuellen Standard zur Bewältigung Ihrer Cyber-Security-Herausforderungen vor. Wir bestimmen Stärken und Schwächen und liefern Ihnen die Services für Ihre Strategie und Sicherheitsarchitektur.“

Phalanx-IT GmbH aus Heilbronn: „Die Phalanx-IT GmbH bietet als Security- und Netzwerk-Spezialist und Systemintegrator komplette IT-Lösungen an. Das Portfolio reicht dabei von Beratung und Planung über die Installation und Wartung bis hin zum Betrieb von Kundennetzwerken.“

GID aus Köln: „Ob Firewall, Network Access Control, Network Security oder Endpoint Security: Sprechen Sie mit unseren Experten, was Sie an IT-Security benötigen, um Ihr Netzwerk zu schützen und effizient zu überwachen.“

Über macmon

Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins. Die Produkte macmon NAC (Network Access Control Lösung) und macmon SDP (Secure Defined Perimeter) werden weltweit eingesetzt, um Netzwerke und Cloud-Ressourcen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Kunden von macmon secure kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. macmon secure dehnte in 2021 mit seiner Zero-Trust-Network-Access-Strategie seinen bewährten Schutz auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity and Access Management. macmon secure gehört durch seine Akquisition seit 2022 zum Unternehmensteil Industrial Automation Solutions (INS) von Belden Inc.

ZERO TRUST NETWORK ACCESS

INTELLIGENT EINFACH FÜR NETZWERKE UND CLOUD

macmon secure bietet seit 2003 herstellerunabhängige Lösungen, die heterogene Netzwerke dank sofortiger Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. macmon NAC wird schnell und einfach implementiert, mit erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit. macmon dehnt mit dem Produkt macmon SDP seine Zero-Trust-Network-Access-Strategie (ZTNA) auf sämtliche Unternehmensressourcen in der Cloud aus, und ist der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity Access Management, gehostet in Deutschland. Seit 2022 ist macmon secure Mitglie von Belden Inc.

Kontakt

macmon secure

Sabine Kuch

Alte Jakobstraße 79-80

10179 Berlin

+49 30 2325777-0



https://www.macmon.eu/newsdetail/macmon-secure-zieht-positive-it-sa-messebilanz-ot-sicherheit-erfreut-sich-wachsender-nachfrage

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.