Madeleine Zbinden – Menschen begeistern. Organisationen bewegen.

Als Sparringspartnerin, Impulsgeberin und Macherin unterstützt Madeleine Zbinden Menschen und Organisationen in ihrer Weiterentwicklung

Der Wandel der Märkte schreitet dynamisch voran – die Anforderungen für Mensch und Organisation werden zunehmend komplexer. Wie gelingt in diesen Zeiten erfolgreiche Veränderung, um den Herausforderungen der Arbeitswelt heute und morgen gewachsen zu sein? Wie kann eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen werden und wie funktioniert moderne Führung und gute Zusammenarbeit? Madeleine Zbinden kennt die Antwort auf diese Fragen und verspricht mit ihrem Beratungs- und Coaching-Angebot eine wirksame Veränderung für Organisationen, Führungskräfte, Teams und Einzelpersonen.

“Als Sparring-Partnerin und Coach ermögliche ich Ihnen, die Perspektive zu wechseln, freie Sicht zu gewinnen und einen roten Faden zu finden. Gemeinsam entwickeln wir eine strukturierte Vorgehensweise und finden so den notwendigen Überblick und nachhaltige Lösungen”, verspricht die Expertin für den erfolgreichen Wandel.

Eine Veränderung werde jedoch erst zur Veränderung, wenn das Konzept auch umgesetzt werde. “So sehe ich mich auch als Impulsgeberin, die Sie ins tätige Verändern bringt. Und ich sorge dafür, dass Ihnen das nicht nur nüchtern, sondern bisweilen auch mit Begeisterung und Leidenschaft gelingt. Sie erhalten während unserer Zusammenarbeit effektive Methoden und Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihren Weg in Zukunft kompetent und aus eigener Kraft weiter gestalten können”, erklärt Madeleine Zbinden, die in ihrer Arbeit auf ihre Expertise und Ihren Pragmatismus setzt.

Zahlreiche Veränderungsprojekte, langjährige praktische Führungs- sowie Projekterfahrung und interdisziplinäre Kompetenzen in Betriebswirtschaft, Psychologie und Pädagogik runden das Profil von Madeleine Zbinden ab. “Als erfahrene Fach- und Führungsverantwortliche verschiedener Branchen und Unternehmen im In- und Ausland verbinde ich strategische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Aspekte mit Werten und Kulturfragen”, erläutert Madeleine Zbinden, die in ihren Beratungen und Coachings einen großen Wert auf die Vertrauensbasis legt, und bekräftigt abschließend: “Ich garantiere Ihnen bei der Klärung Ihres Themas die notwendige Sicherheit. Empathie, Wertschätzung und Offenheit prägen unseren Dialog. Ziel ist es, Ihre Ressourcen zu erkennen und einzusetzen, Ihr volles Potential zu entfalten und in Ihre ureigene Kraft zu kommen.”

Mehr zu Madeleine Zbinden – Menschen begeistern. Organisationen bewegen, erfahren Sie auf Ihrer neuen Website unter:

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Durch die dynamische Entwicklung der Märkte steigen die Anforderungen an Menschen und Organisationen. Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende müssen sich weiter entwickeln – damit sie den Herausforderungen heute und morgen kraftvoll und erfolgreich begegnen können und sich neue Horizonte erschließen.

Madeleine Zbinden ist Expertin für Organisationsberatung, Coach und erfahrene Fach- und Führungsverantwortliche verschiedener Branchen und Unternehmen im In- und Ausland. In Ihrer Arbeit verbindet Sie die Erfahrung aus zahlreichen Veränderungsprojekten mit interdisziplinären Kompetenzen aus Betriebswirtschaft, Psychologie und Pädagogik.

Unter dem Credo “Messerscharf analysiert. Glasklar kommuniziert” begleitet Sie als Sparringspartnerin, Macherin und Impulsgeberin Menschen und Organisationen mit Leidenschaft durch Veränderungsprozesse.

Kontakt

Madeleine Zbinden GmbH

Madeleine Zbinden

Reitergasse 11

8004 Zürich

+41 79 356 07 75

kontakt@zbinden.coach

https://www.zbinden.coach/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.