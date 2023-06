Mähroboter Segway Navimow auf Erfolgskurs: DACH-Region ist umsatzstärkste in Europa

– Bisher Äquivalent von ca. 21.000 Fußballfeldern mit dem Segway Navimow gemäht

– Hohe Nachfrage weltweit

– Segway-Ninebot präsentiert den Navimow mit Innovation „VisionFence“ auf der spoga+gafa in Köln vom 18. bis 20. Juni

Nirgendwo in Europa ist der Rasenmähroboter Navimow von Segway-Ninebot beliebter als in der DACH-Region. Denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden die meisten Navimows verkauft. Der smarte Gartenhelfer ist neben den USA und Kanada derzeit in 25 Ländern in Europa verfügbar.

So verdanken unzählige Rasenflächen weltweit ihren gepflegten Look dem Navimow: Bislang wurden mit dem Mähroboter aus dem Hause Segway über 520.000 Rasenmähvorgänge gestartet und eine Fläche von 150 Mio. Quadratmeter beschnitten, was etwa 21.000 Fußballfeldern entspricht.

„Mit den sich schnell ausdehnenden Verkaufsgebieten und dem wachsendem Absatzvolumen hat sich der Navimow zu einer der bekanntesten Marken für Rasenmähroboter entwickelt. Unser Ziel ist es, ein optimales Mäherlebnis mit höchsten Standards vor allem bei Produktqualität, Kundendienst und Unterstützung der Absatzkanäle zu bieten.“, so Ryan Kong, Vertriebsleiter von Segway Navimow.

Der Segway Navimow funktioniert ohne vorheriges Verlegen von Begrenzungsdrähten. Sein Exact Fusion Locating System (EFLS) ermöglicht es ihm, den optimalen Mähpfad auszuwählen und die Mährichtung nach Abschluss einer Runde automatisch zu ändern, wodurch unerwünschte Spuren vermieden werden und der Rasen gesünder wachsen kann. Zudem ist der Navimow mit gerade einmal 54 Dezibel, die Lautstärke einer herkömmlichen elektrischen Zahnbürste, einer der leisesten Rasenmähroboter auf dem Markt.

Seit kurzem gibt es zudem einen neuen Sensor für den Navimow: der KI-betriebene VisionFence-Sensor ermöglicht es, komplexe Rasenflächen noch intelligenter und genauer als je zuvor zu mähen. Der KI-Chip des VisionFence-Sensors und der fortschrittliche visuelle Erkennungsalgorithmus helfen Navimow außerdem, Objekte in seinem Mähweg schneller und präziser zu erkennen.

Segway-Ninebot wird seinen Verkaufsschlager auf der diesjährigen spoga + gafa vom 18. bis 20. Juni in Köln in Halle 6, Stand B024 – C025 präsentieren.

Mehr Infos: https://navimow.segway.com/de/

Über Segway

Segway-Ninebot ist ein Unternehmen für intelligente Mobilität, das sich auf kreative Kurzstreckenbeförderung und Roboter konzentriert. Es besitzt zwei bekannte Marken, Ninebot und Segway.

Segway-Ninebot wurde 2012 gegründet. Segway-Ninebot hat seinen Hauptsitz in Peking, China, und verfügt über drei Hauptgeschäftsgebiete – Asien-Pazifik, Europa und Amerika – mit Niederlassungen in Peking, Shanghai, Los Angeles, Seattle, New York, Paris, Dallas, Amsterdam, Barcelona, Seoul, München, Changzhou, Hangzhou und Shenzhen.

Als High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service integriert, besitzt Segway-Ninebot mehr als 4.800 grundlegende Kernpatente in globalen Industrien, die auf Produkte angewendet wurden. Sie reichen von selbstbalancierenden Rollern, Tretrollern, Elektromopeds bis hin zu Geländefahrzeugen, Elektro-Gokarts, Mecha-Kit, Lieferrobotern und intelligenten Shared-Scootern. Im September 2021 führte Segway-Ninebot den Segway Navimow Mähroboter ein, der das Debüt des Unternehmens im Gartensektor darstellt. Mit diesem revolutionären Produkt ist Segway-Ninebot bestrebt, die vielfältigen und persönlichen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und an der Spitze der Innovation und Entwicklung der Branche zu bleiben.

