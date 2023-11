Märchenkonzert am 25. November als Benefizveranstaltung in Düsseldorf

Sinfonieorchester der Philharmonischen Gesellschaft Düsseldorf e. V.

Märchenkonzert am 25. November als Benefizveranstaltung

Das Sinfonieorchester der Philharmonischen Gesellschaft Düsseldorf e. V. und die Darsteller der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage präsentieren „Der Karneval der Tiere“ und „Peter und der Wolf“. Die Spenden werden an „Das Haus der Hoffnung“ – Hilfe für Nepal e.V. weitergegeben. Das Konzert richtet sich an alle Menschen. Jeder ist herzlich willkommen!

Zeit: Samstag, 25. November 2023, 17 Uhr

Ort: Gemeindehaus der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Mörsenbroicher Weg 184, 40470 Düsseldorf

Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bilden eine vielfältige, weltweite Gemeinschaft, die der gemeinsame Glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus vereint. Für uns ist „Kirche“ mehr als der Gottesdienst am Sonntag – sie ist auch ein Ort, an dem wir durch Freundschaften und Erfahrungen Unterstützung finden, unseren Glauben stärken und praktische Hilfe für all jene Herausforderungen erhalten, die das Leben so mit sich bringt. Da unsere Kirchengemeinden Teil unseres gesellschaftlichen Umfelds sind, sind wir bestrebt, gute Nachbarn und Freunde zu sein. Gesellige Veranstaltungen bereiten uns Freude und gehören zum Aufbau der Kirchengemeinschaft dazu.

Kontakt

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Frank Rosenkiewicz

Fritz-Schäffer-Straße 1

53113 Bonn

+491776535333



http://www.kirchejesuchristi.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.