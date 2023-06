Mag Property – Neuste Projekte in MBR City, Dubai

Mag 22 und Keturah Reserve

MAG 22 in Meydan

Ist eine neue Wohnanlage von MAG PD, die luxuriöse Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Mohammed bin Rashid City, Distrikt 7, Dubai, bietet. Um einen neuen Lebensstil zu beginnen, lassen Sie sich von dieser wunderschönen Kollektion von Residenzen in limitierter Auflage inspirieren, die mit erstklassigen Einrichtungen und einem bequemen Lebensstil ausgestattet sind.

Das Projekt bietet einen verbesserten Lebensstandard in einer ruhigen Umgebung und Zugang zu modernen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Sie werden endlich einen Ort haben, an dem Sie und Ihre Familie sich entspannen und erholen können, mit Wohnungen, die einen fantastischen Blick auf die berühmten Monumente und die Skyline von Dubai bieten.

Die ruhige und beschauliche Umgebung lädt die Bewohner dazu ein, die friedliche Umgebung mit üppigen Grünflächen, Gärten und Sitzecken zu genießen, um die besten Erinnerungen zu schaffen. Der schlichte, moderne Stil der Einheiten und ihre geräumigen, hellen Innenräume sollen sie zum bevorzugten Wohnstandort der Zukunft machen.

Die ideale Lage und die bequeme Anbindung an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verleihen diesem Wohnviertel eine einzigartige Persönlichkeit. Wenn Sie einen neuen Anfang in Ihrem Leben machen wollen, werden Sie keine bessere Gelegenheit wie diese bekommen, mit attraktiven Zahlungsoptionen, die Ihnen leicht zur Verfügung stehen:

– Luxuriöse Design-Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern

– Erstklassige Lage in Meydan in Dubai

– Residenzen mit modernen Annehmlichkeiten und Einrichtungen

– Zeitgenössische Innenausstattung und moderne Architektur

– Attraktive und praktikable Zahlungsplanoptionen

– Familienfreundliche Anlage mit Sicherheit rund um die Uhr

MAG 22 ist der Zugang zu allen Vorteilen des städtischen Lebens im Zentrum von Meydan und bietet eine Vielzahl exklusiver Dienstleistungen, die sicherstellen, dass Ihre Freizeit nicht beeinträchtigt wird, oder eine Vielzahl von Einrichtungen, einschließlich eines Erholungsbereichs, eines hochmodernen Fitnessclubs, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Außenbereichen innerhalb des üppigen Rasens, die ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit bieten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Einzelhandelsgeschäfte

– Turnhalle

– Kinderspielplatz

– Ausreichend Parkplätze

– Spazier- und Joggingpfade

– Parks und Gärten

– Schulen und Kindergärten

MAG 22 Townhouses befinden sich in Mohammed Bin Rashid City – District 7 Meydan, Dubai und bieten eine nahtlose Anbindung an verschiedene wichtige Ziele. Genießen Sie die reibungslose Anbindung und den Lebensstil, der Ihnen alles bietet, was Sie brauchen.

Das Projekt ist ideal positioniert, um eine der begehrtesten Wohnadressen zu werden, da es nur eine kurze Entfernung von einigen der wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen entfernt ist.

Nahegelegene Orte:

– 07 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 10 Minuten – Meydan Golf

– 15 Minuten – Dubai Hills Golf Club

– 16 Minuten – Dubai Mall

– 15 Minuten – Meydan One Mall

– 20 Minuten – Dubai Oper

– 21 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai (DXB)

– 35 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum (DWC)

MAG 22 ist ein Bauprojekt in Mohammed bin Rashid City, District 7, Meydan, das einen Lebensstil bietet, wie es ihn nirgendwo sonst gibt. Den Bewohnern stehen Einrichtungen zur Verfügung, die von 18-Loch-Golfplätzen bis hin zu Neun-Loch-Optionen reichen, sowie eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften, die zum Einkaufen einladen.

Entdecken Sie den neuen Lebensstil mit einer Anlage, die sich in einer bewachten Nachbarschaft befindet und die Menschen dazu ermutigt, einen modernen und gesunden Lebensstil zu führen. Die Gemeinde beherbergt den kultigen Grandstand, den größten integrierten Racing Club in Dubai, in dem die Bewohner eine Vielzahl von erstklassigen Einrichtungen genießen können.

MAG 22 ist das neueste Wohnprojekt, das Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern mit klaren Linien und viel Liebe zum Detail bietet. Diese exklusiven Wohnungen bieten moderne Architektur, geschmackvolle Innenräume, ein ausgeklügeltes Belüftungssystem und alle Annehmlichkeiten, die für einen raffinierten Lebensstil erforderlich sind.

MAG Keturah Reserve

Ist ein inspirierendes Projekt in MBR City District 7 von Mag Property, das eine Sammlung von exklusiven Villengrundstücken bietet. Eine Weltklasse und feinste Entwicklung, die diese eine Art von Lebensstil für die Bewohner bietet. Hier können die Nutzer in die natürlichen Elemente und ihre Dienste eintauchen.

Eine maßgeschneiderte Lebensweise mit Bio-Living-Kreation, die ausnahmsweise auf biophilem Design basiert und die Nachfrage der Bewohner erfüllt. Das Konzept und die kristallklare Entwicklung mit atemberaubender Architektur und innovativem Interieur ist umgeben von einer bereichernden Umgebung.

Das inspirierende Design und die Ästhetik, die die Nutzer leicht mit der schönen Umgebung der Natur verbindet. Hier können alle fünf Sinne in den pulsierenden Lebensstil eintauchen, der von der Natur geprägt ist. Ein herausragender Lifestyle-Ansatz, der es den Nutzern ermöglicht, das Wohlbefinden von Stimmung, Geist und Emotionen zu sichern. All dies trägt dazu bei, dass die Bewohner einen gesunden und aktiven Lebensstil mit Wohlbefinden erleben.

Das Bio-Wohnkonzept verwöhnt die Bewohner mit einer beruhigenden und entspannenden Umgebung. Ein wunderschönes und charmantes Projekt inmitten einer natürlichen Umgebung mit Flora und Fauna, grüner Vegetation und Grünflächen. Erkunden und verbessern Sie Ihr Leben mit einer Vielzahl von Sport-, Spaß-, Unterhaltungs-, Freizeit- und Sozialräumen. Buchen Sie jetzt Ihr Grundstück und genießen Sie das Leben in dieser natürlichen Umgebung:

– Außergewöhnliche Design-Villengrundstücke verfügbar

– Stilvolle Anlage mit einladendem Design und Dekor

– Beruhigende und entspannende Umgebung

– Biologisches Wohnen inspiriert durch biophiles Design

– Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen

– Premium-Entwicklung in MBR City District 7, Dubai

Kommen Sie und vergessen Sie all Ihre Sorgen und tauchen Sie ein in die Welt von MAG Keturah Reserve. Erleben Sie die schönsten Seiten des Lebens, vollgepackt mit großartigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen von beispielhaftem Geschmack.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Basketballplatz

– BBQ Bereiche

– Gemeinschaftsraum

– Blumengarten

– Kinder-Tal

– Essensbereiche im Freien

– Gaststätten

– Wanderwege

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Picknick-Bereiche

– Familien- und Kinderpool

MAG Keturah Reserve befindet sich in Mohammed Bin Rashid City District 7, Dubai. Dies ist eines der besten städtischen Wohnprojekte inmitten der natürlichen Umwelt und der schönen Umgebung. Das Bio-Wohnkonzept bietet Zugang zu üppiger Vegetation, verschiedenen Arten von Flora und Fauna, sozialen Räumen, üppigen Grünflächen für Picknick und Spaß.

Berühmte Hotspots der Stadt, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele sind nur wenige Minuten von diesem erstklassigen Standort entfernt. Der Ort bietet vier Ausgänge zum Festland, die die Bequemlichkeit und den Komfort der Spitzenklasse bieten. Nur 7 Minuten vom berühmten Stadtzentrum Dubais und nur wenige Minuten von der Business Bay, dem Finanzzentrum, The Beach, Bluewaters usw. entfernt.

Standort Anbindungen:

– 07 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 10 Minuten – Meydan Golf

– 20 Minuten – Dubai Mall

– 15 Minuten – Meydan One Mall

– 30 Minuten – Schmetterlingsgarten

– 30 Minuten – Bluewaters

– 15 Minuten – Business Bay

– 21 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Keturah Reserve ist eine Masterplanentwicklung von Mag Property Development in MBR City District 7. Diese wunderbare Entwicklung ist ein von seiner Art mit Weltklasse-Annehmlichkeiten und Dienstleistungen geladen. Diese intelligente Technologie orientierte Sicherheit und Sicherheit, Wartung und Dienstleistungen, alle macht der Ort mehr awesome als erwartet.

Eine herausragende Lage und Konnektivität, nahtlos zu vielen berühmten Orten, nur wenige Minuten von Downtown Dubai. Museum der Zukunft, Botanischer Garten, Schmetterlingsgarten, Dubai Designs District, berühmte Gesundheitszentren und Parks. Der Ort ist wirklich erstaunlich und ehrfürchtig in jeder Hinsicht bietet Ihnen das Beste aus dem Leben vor.

Keturah Reserve bietet die Grundrisse und die Ausrichtung seiner brillanten Villengrundstücke, die in der ruhigen Gemeinde verfügbar sind. Die Welt hier ist inspiriert und entworfen auf der Grundlage von Biophilic Designs und macht Platz für einen natürlichen Lebensstil mit modernen Konzepten.

