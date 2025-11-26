Magenta gewinnt zum achten Mal in Folge den connect Mobilfunknetztest in Österreich

A1 folgt auf dem zweiten Platz, Drei erreicht Platz drei, bei unveränderter Rangfolge der Netzbetreiber bleibt das Leistungsniveau insgesamt hoch.

München, 26. November 2025 – Magenta gewinnt den connect Mobilfunknetztest 2025/2026 in Österreich, gefolgt von A1 auf Platz zwei und Drei auf dem dritten Platz. Den renommierten Netztest lässt die Medienmarke connect seit rund 22 Jahren vom unabhängigen Benchmarking-Unternehmen umlaut durchführen. Auch in diesem Jahr wurden die Leistungen der Netzbetreiber in Österreich mit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren bewertet.

Bereits zum achten Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich, mit 976 von 1.000 möglichen Punkten und der Note „überragend“. Der Testsieger liegt in allen drei Testdisziplinen vorn: Sprache, Daten und Crowdsourcing. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note „überragend“. In den Großstädten liegt A1 fast gleichauf mit Magenta. Drei erhält mit 929 Punkten die Note „sehr gut“ und den dritten Platz. Als erster Anbieter im DACH-Raum ließ Drei das in seinem Netz bereits weit ausgebaute 5G Standalone berücksichtigen – einige Punkteinbußen im Vergleich zum Vorjahr sind auf die Detailanpassungen dieser neuen Netztechnik zurückzuführen.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden diese durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr – wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafes, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten mit der Bahn. Die Tester fuhren vom 09.10.2025 bis 27.10.2025 durch 14 Groß- und 16 Kleinstädte in Österreich und legten dabei rund 5.660 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in sechs Städten. So wurden insgesamt rund 3,42 Millionen Einwohner, etwa 37,4 Prozent der Bevölkerung, abgedeckt. Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2025 rund 533 Millionen Einzelmesswerte ausgewertet, die statistisch 99,9 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Hannes Rügheimer, connect-Autor, resümiert: „Wir gratulieren nicht nur den Testsiegern, sondern auch allen weiteren getesteten Anbietern. Sie konnten ihre Leistungen entweder steigern oder das Vorjahresergebnis halten – das ist angesichts herausfordernder Rahmenbedingungen und einem schon vorher recht hohen Niveau nicht selbstverständlich. Magenta gewinnt zum achten Mal in Folge, mit einem überragenden Ergebnis und auch A1 hält seine hohe Vorjahresleistung und erzielt ein „überragend“. Drei verliert gegenüber dem Vorjahr einige Punkte, die in diesem Netz erstmals berücksichtige Mobilfunktechnologie „5G Standalone“ offenbart noch kleinere Anpassungsschwierigkeiten.“

Ein Blick zu den Nachbarn

Die Deutsche Telekom erzielt zum fünfzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und erreicht mit 975 Punkten zum vierten Mal ein „überragendes“ Gesamtergebnis. Vodafone und O2/Telefonica teilen sich erstmals den zweiten Platz, mit jeweils 937 Punkten und der Gesamtnote „sehr gut“.

Der Blick auf die Schweiz zeigt drei „überragende“ Leistungen: Mit 983 Punkten erreicht Swisscom zum achten Mal in Folge die Spitzenplatzierung. Sunrise folgt mit 975 Punkten auf Platz zwei, Salt mit 972 Punkten auf dem dritten Platz.

Den gesamten Artikel finden Sie unter: www.connect.de/netztest

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört WMP zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Mehr Informationen unter www.weka-media-publishing.de

