MagicPOS bittet zur Kasse

Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für eine bargeldlose Bezahlung ihrer Waren. Seit gut vier Jahren bereits werden Umsätze in Deutschland vornehmlich über EC-Karten getätigt, und der Trend hält an. Doch was für Kunden ausschließlich eine schnelle und bequeme Abwicklung bedeutet, heißt für Shop-Betreiber und Dienstleistungsfirmen, genau hinzusehen. Datenschutzrichtlinien und technische Sicherheitseinrichtungen müssen beachtet, aus einer umfassenden Auswahl passende Kassensysteme, Kassenhardware und Kassenzubehör für individuelle Situationen gewählt werden. Dank der IT-Spezialisten von MagicPOS gehört das Kopfzerbrechen der Vergangenheit an. Branchenübergreifend erstellen die erfahrenen Spezialisten aus dem umfangreichen Produktportfolio die maßgeschneiderte Lösung für jeden Bedarf.

Die Zeiten manuell zu bedienender Kassen mit Hebel, Klingel und Schublade sind lange vorbei. Inzwischen findet sich eine vielfältige Auswahl an Hard- und Software, durch die auch den Anbietern von Waren oder Serviceleistungen Bezahlvorgänge erleichtert werden. Gezielt auf den jeweiligen Industriezweig abgestimmt, können sich Einzelhandelsunternehmen für Kassensysteme mit Barcodescanner, Gastronomien für Software-Anbindungen an Lieferdienste oder Tischverwaltungen entscheiden. Im Tourismus sind Schnittstellen zwischen Hotels und Freizeiteinrichtungen nachgefragt, im Bereich Healthcare Etikettendrucker. Für jeden gibt es das passende System – und MagicPOS weiß, welches.

Erfahrung und Expertise

Mit mehr als 20 Jahren IT-Erfahrung und langjährigem Branchen-Know-how bietet das Unternehmen aus Mühlingen am Bodensee ihren Kunden alles aus einer Hand. Die Zusammenarbeit mit zahlreichen namhaften Herstellern wie Epson oder IBM für stationäre oder mobile Kassensysteme garantiert bei Neuware wie auch generalüberholten Produktangeboten höchste Qualität. Die intuitiv bedienbare Kassensoftware GastroSoft mit TSE-Sicherheitseinheiten lässt sich auf Wunsch mit firmeneigenen Daten vorprogrammieren oder buchhalterischen Abläufen erweitern.

Die Wahl fällt auf eine benutzerfreundliche Kassenhardware mit Touch-Monitor, gewünscht werden Kalenderfunktionen, Absatzanalysen oder Treuekartenmodi? Bei dem baden-württembergischen Systemtechnikunternehmen erhalten Betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus jeder Branche und von jeder Größe die passende Kassenlösung. Nicht minder wichtig: Jedes landesweit offiziell genutzte Kassensystem muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung bei elektronischen Daten sowie der Kassensicherungsverordnung entsprechen. Und zudem Einzelumsätze speichern sowie Manipulationen verhindern. MagicPOS weiß das und bietet ein Portfolio ausschließlich „finanzamtkonformer“ Produkte an.

MagicPOS ist immer erreichbar

Wer die 2021 von Tobias Oswald gegründete Kassen IT-Fachhandel-GmbH für ein kostenloses Beratungsgespräch kontaktieren möchte, hat dazu telefonisch oder über das Internet Gelegenheit. Bei Fragen zum Produkt helfen PDF-Handbuch, Lernsoftware und Foren jederzeit kostenlos weiter, der technische Support per Fernwartung gegen eine geringe Gebühr. Eine 30-tägige Kassen-Testversion ist ebenso im Angebot wie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis beim Kauf. Bei alldem basiert die Firmenphilosophie von MagiPOS auf einem besonders wesentlichen Faktor: zufriedenen Kunden.

Kontakt

MagicPOS Kassen IT Fachhandel GmbH

Tobias Oswald

Bruckwiesen 2

78357 Mühlingen

077759359000

077759359009

Info@magicpos.de

http://magicpos.de