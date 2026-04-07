Übersicht im Lager erhöhen: Magnetische Kennzeichnung als Schlüssel zu mehr Effizienz

Magnetische Lösungen für eine flexible Lagerorganisation

Magnetbasierte Kennzeichnungssysteme ermöglichen eine einfache, schnelle und rückstandsfreie Anbringung auf metallischen Oberflächen wie Regalen, Behältern oder Maschinen. Im Gegensatz zu festen Beschriftungen lassen sich magnetische Elemente jederzeit neu positionieren oder austauschen – ein entscheidender Vorteil in sich ständig verändernden Lagerumgebungen.

Typische Produkte zur Lagerkennzeichnung sind:

– Lagermagnetschilder aus Magnetfolie: Ideal zur direkten Beschriftung von Regalfächern oder Lagerplätzen. Sie haften magnetisch an ferromagnetischen Flächen und lassen sich in sekundenschnelle neu platzieren. Dank der PVC-beschichteten Oberfläche, können Lagermagnetschilder mit feucht abwischbaren Stiften flexibel beschriftet werden.

– Magnetische C-Profile: Sie bestehen aus einem magnetischen U-Profil aus Magnetfolie, einem austauschbaren Kartonschildchen und einer schützenden Klarsichtabdeckung. Barcodes können auf die Schildchen gedruckt und problemlos durch die Klarsichtfront hindurch gescannt werden. Dank der magnetischen Haftung lassen sich magnetische C-Profile ohne Kleber anbringen, rückstandslos entfernen und beliebig oft wiederverwenden.

– Magnettaschen: Perfekt für Dokumente wie Lieferscheine oder Produktinformationen, die direkt am Lager oder in der Produktion sichtbar sein müssen. Sie sind aus einem hochwertigen PVC-Material gefertigt, in mehreren Farben und Formaten erhältlich und haften magnetisch auf allen Eisenflächen. Als einer der ersten Anbieter von Magnettaschen in Deutschland mit hauseigener Fertigung garantieren wir höchste Qualität und flexible Produktionsbedingungen.

– Magnetische Dokumentenaushänge: Schützen wichtige Unterlagen und sorgen dank Klarsichtfront für eine klare, gut sichtbare Informationsbereitstellung. Ideal für wichtige Hinweise wie Hygieneregeln, Rettungspläne und Notfallnummern.

Industrielle Anwendungsbereiche magnetischer Lagerkennzeichnung

– Magnetische Kennzeichnungssysteme kommen in zahlreichen Bereichen der Industrie und Logistik zum Einsatz:

– Logistikzentren: Eine eindeutige Kennzeichnung von Lagerplätzen erleichtert die Kommissionierung und reduziert Suchzeiten.

– Produktion: Materialflüsse und Zwischenlager lassen sich flexibel kennzeichnen und schnell an neue Produktionsanforderungen anpassen.

– Werkstätten und Instandhaltung: Werkzeuge, Ersatzteile und Arbeitsbereiche können übersichtlich organisiert werden, was die Effizienz von Wartungsprozessen steigert.

– Versand und Wareneingang: Dokumente wie Lieferscheine oder Prüfprotokolle können direkt am Produkt oder Lagerplatz angebracht werden.

Technologische Vorteile magnetischer Kennzeichnungssysteme

Magnetische Kennzeichnungssysteme bieten gegenüber herkömmlichen Lösungen entscheidende Vorteile für den Lageralltag. Sie ermöglichen eine hohe Flexibilität, da sich Kennzeichnungen jederzeit einfach anpassen lassen – ganz ohne Rückstände oder Beschädigungen. Gleichzeitig sparen sie Zeit, weil das Anbringen und Austauschen schnell und unkompliziert erfolgt. Durch ihre Wiederverwendbarkeit sind magnetische Produkte zudem besonders langlebig und nachhaltig. Nicht zuletzt sorgen klare und gut sichtbare Beschriftungen für eine bessere Übersicht, reduzieren Suchzeiten und minimieren Fehler.

Innovationen und zukünftige Entwicklungen

Die Weiterentwicklung magnetischer Lagerlösungen konzentriert sich zunehmend auf die Kombination mit digitalen Systemen. Smarte Kennzeichnungslösungen, beispielsweise mit QR-Codes oder RFID Technologien, ermöglichen eine direkte Verknüpfung zwischen physischer Lagerstruktur und digitalen Warenwirtschaftssystemen. Gleichzeitig werden Materialien und Magnettechnologien kontinuierlich optimiert, um noch langlebigere und leistungsfähigere Produkte zu entwickeln.

„Eine gute Lagerorganisation ist die Basis effizienter Prozesse. Mit magnetischen Kennzeichnungslösungen schaffen wir maximale Flexibilität und Transparenz – gerade in dynamischen Arbeitsumgebungen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil“, erklärt ein Sprecher der Magna-C GmbH.

Fazit

Magnetische Kennzeichnungssysteme sind ein effektives Werkzeug zur Verbesserung der Übersicht im Lager. Ihre Flexibilität, Wiederverwendbarkeit und einfache Handhabung machen sie zur idealen Lösung für moderne Logistik- und Produktionsumgebungen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung werden sie auch künftig eine zentrale Rolle bei der Optimierung industrieller Prozesse spielen.

Die Magna-C GmbH ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter von Magneten und magnetischen

Produkten, insbesondere im Bereich Elektromagnete. Mit innovativen Magnetlösungen entwickeln wir

maßgeschneiderte Produkte für industrielle Anwendungen und sind ein zuverlässiger Partner für

Unternehmen weltweit. Mehr Infos finden Sie auch unter: www.magna-c.com

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