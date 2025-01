maintech service startet Kooperation mit Thurländer

maintech service optimiert für Thurländer Salate Wartungsprozesse und setzt neue Standards in der Lebensmittelindustrie.

Die maintech service GmbH hat eine wegweisende Kooperation mit der Thurländer Salate und Feinkost GmbH gestartet. Ziel der Zusammenarbeit ist die Optimierung der Wartungs- und Instandhaltungsprozesse bei Thurländer, einem führenden Anbieter von frischen Fertigsalaten für den deutschen und internationalen Markt. Maintech service bringt hierfür ihre Expertise in der vorausschauenden Wartung und Instandhaltung in die Lebensmittelindustrie ein, um Produktionsausfälle zu minimieren und die Effizienz nachhaltig zu steigern.

„Unsere Aufgabe ist es, Thurländer dabei zu unterstützen, von einer reaktiven in Richtung einer vorausschauenden Wartungsstrategie zu wechseln. Dies ist essenziell, um die hohen Qualitätsstandards und die durchgängige Lieferfähigkeit in der Lebensmittelproduktion zu gewährleisten“, betont Enrico Kabbe, Geschäftsführer der maintech service GmbH. „Wir legen dabei großen Wert darauf, den Kunden Schritt für Schritt zu begleiten, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.“

Die Bedeutung moderner Wartungskonzepte in der Lebensmittelbranche würde durch die steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit, Effizienz und Produktsicherheit unterstrichen. Produktionsausfälle führen in dieser Branche schnell zu erheblichen finanziellen Verlusten und einem Vertrauensverlust bei den Konsumenten. Hier setzt maintech mit maßgeschneiderten Lösungen an, die auf Datenanalyse und Präzision basieren. „Es geht darum, dem Kunden nicht nur operative Sicherheit zu bieten, sondern ihn in die Lage zu versetzen, sich voll und ganz auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren – die Herstellung erstklassiger Produkte.“, erklärt Kabbe.

Die Zusammenarbeit mit Thurländer umfasst vier zentrale Schritte: eine umfassende Bestandsanalyse, die Entwicklung einer individuellen Wartungsstrategie, die Implementierung der Maßnahmen und eine kontinuierliche Überwachung. Bereits in der ersten Phase zeigte sich das große Potenzial der Zusammenarbeit. „Unsere Datenanalyse hat aufgezeigt, dass ein Wechsel von der reaktiven Wartung hin zu einer präventiven und letztlich vorausschauenden Strategie in Zukunft Einsparungen von bis zu 21 Prozent bei den Wartungskosten ermöglichen kann“, so Kabbe weiter.

Besonderen Wert legt maintech auf die Einbindung des Kunden in alle Phasen. „Unser Ansatz ist keine klassische Beratungsdienstleistung. Wir übernehmen die Verantwortung für die Instandhaltungsprozesse vollständig – von der Analyse bis zur operativen Umsetzung. So können sich unsere Kunden wieder auf ihre Kernprozesse fokussieren“, erklärt Kabbe.

Die Kooperation mit Thurländer könnte wegweisend für die gesamte Lebensmittelbranche sein. Mit ihrer Erfahrung aus anderen Industrien bietet maintech innovative Ansätze, die jetzt erstmals auf die spezifischen Anforderungen der Lebensmittelproduktion angewandt werden. Enrico Kabbe ist überzeugt: „Unsere Mission ist es, neue Standards in der Instandhaltung zu setzen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur Probleme lösen, sondern echte Partnerschaften schaffen, die langfristig Mehrwert generieren.“

Die maintech service bietet umfassende Unterstützung für Unternehmen, die ihre Instandhaltungsprozesse transformieren möchten. Mit ihrem Angebot an ganzheitlichen Wartungskonzepten, vorausschauenden Lösungen und digitalen Tools ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um den Herausforderungen der Industrie 4.0 zu begegnen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.

Weitere Informationen und Kontakt zu maintech service finden Sie unter www.maintech-service.de.

maintech service ist Anbieter spezialisierter Industrieservices für den Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Industriemontage, Instandhaltung und Anlagenwartung. Mit einem erfahrenen Team garantiert maintech service die fachgerechte Installation, Instandhaltung und Wartung von Produktionsanlagen. Branchenspezifische Expertise und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für höchste Effizienz und Qualität in der Metallverarbeitung, dem produzierenden Gewerbe, der Reinraumproduktion, der Kunststofftechnik und der Lebensmittelindustrie.

