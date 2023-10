Mais: Erste Sortenergebnisse der AGRAVIS liegen vor

Der Witterungsverlauf im Maisjahr 2023 unterschied sich stark von dem des Vorjahres. Einem in großen Teilen sehr nassen und kühlen Frühjahr mit vielfach späteren Aussaatterminen folgte eine sehr trockene Periode. Diese wurde dann pünktlich zur Blüte durch eine sehr niederschlagsreiche und für den Mais recht komfortable Witterung abgelöst. Rückblickend auf die Umweltbedingungen der vergangenen Jahre gewinnt das Argument Ertragsstabilität zunehmend an Bedeutung. Robuste Sorten mit einer guten Jugendentwicklung, Risikostreuung durch den Anbau unterschiedlicher Reifetypen mit zeitlich versetzten Blühzeitpunkten, sowie ackerbauliche Maßnahmen können zur Ertragsabsicherung beitragen.

Die ersten Versuche aus dem AGRAVIS-Prüfnetz sind jetzt ausgewertet und können im Ergebniskompass Mais übersichtlich und sortiert abgerufen werden. Der Ergebniskompass wird regelmäßig aktualisiert, bis sämtliche Versuchsstandorte ausgewertet sind.

Unsere Sortenempfehlung für 2024 finden Sie auf unserer Seite mit den Schwerpunktsorten.

Zum Ergebniskompass Mais

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik.

