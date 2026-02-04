Majestätische Begleitung der Weingala 2026

Im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld entfaltete Winzer Felix Nickel Schappert die „Magie des Weines“

Mit allen Sinnen genießen, war die Devise der diesjährigen 28. Weingala im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld. Erlesene Tropfen vom traditionsreichen Weingut Schappert wurden harmonisch mit den kulinarischen Genüssen des einzigartigen Menüs abgestimmt, das die Küchenkünstler unter der Regie des Küchenchefs Thomas Meischner auf die Teller zauberten. Mit Charme und Fachwissen stellten Jung-Winzer Felix Nickel Schappert und Roswitha Martin, die Weinmajestät von der Nahe, bei dieser Genussreise die ausgewählten Weine vor.

Tradition trifft auf Moderne

„Interessant waren insbesondere die Einblicke, die Felix unseren Gästen hinter die Kulissen seines Weingutes gewährte“, erklärt Hoteldirektor Walter Sosul. „Dabei kamen auch durchaus ernstere Themen wie Generationenwechsel und Herausforderungen durch den Klimawandel auf, für die er mit seiner Familie Antworten gefunden hat.“ Begründet gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch den Hugenotten Nickel Schappert, der von der Loir ins Nahetal kam, hat vor Kurzem Felix Nickel Schappert das Weingut von seinem Vater übernommen. Mit limitierten Editionen, Terroir-geprägten Aromen und viel Gefühl für Balance entstehen Tropfen, die nicht nur beeindrucken – sondern berühren. So bringt der Familiennachfolger mit seinen „Nickel“-Weinen frische Impulse in die Weinwelt, die auch die Gäste des Abends im idyllisch gelegenen Haus in Krefeld-Traar überzeugten.

Eine Gala der Sinne

Fein perlend und fruchtig-frisch präsentierten sich zum Auftakt des Abends der „Josefine Secco Rose“ und der „Sauvignon Blanc Secco“, die als Aperitif auf dem „freiRaum“ zur Begrüßung gereicht wurden. Sie stimmten die Gäste, begleitet von Canapes mit Rinder- und Lachstartar garniert mit Wachtel-Spiegeleiern, auf das folgende Feinschmecker-Menü ein. Dieses hatten Küchenchef Thomas Meischner und Martina Hocke, staatlich geprüfte Sommeliere und Goldmundschenk, im Austausch mit dem jungen Winzer kreiert. So konnten die Gäste an den mit frischen Tulpen und imposanten Silberleuchtern stilvoll gedeckten Tischen im Festsaal auf eine besondere Geschmacksreise gehen. Zum Auftakt des Menüs wurden sie mit kalt gegartem Winter- Kabeljaurücken mit Yuzu, Papaya, Avocado, Ur-Tomate und Grapefruit-Kaviar verwöhnt, abgerundet mit einer Buttermilch-Vinaigrette. Dazu reichte das Mercure-Team einen „2024 Pinot Blanc Urgestein“. Als zweiten Gang servierten sie eine Creme-Suppe von der Petersilienwurzel mit knusprigen Crostini mit Ziegenkäse und Thymian-Honig. Dies wurde geschmacklich von einem „2023 Sauvignon Blanc Grande Reserve Magnum“ unterstützt, der aus einer Sonderabfüllung ausgeschenkt wurde. Ein orientalisch mit Blütenkonfekt gewürztes Safraneis folgte darauf als Zwischengang, begleitet von einer vollmundig-süßen „2023 Riesling Trockenbeerenauslese“. Als Hauptgang überzeugte dann ein „Supreme“ vom Kalb mit Kräuterkruste und Wintertrüffelsauce an Kartoffel-Gemüse-Nest mit Estragon Hollandaise. „Selten darf man – auch in der Gourmetküche – noch eine frisch aufgeschlagene Hollandaise genießen. Das war schon sehr lecker“, betonte eine Teilnehmerin der Weingala. Dazu wurde den Gästen sowohl ein „2019 Schabberne Cabernet Cortis trocken“ als auch ein „2023 Saigner Rose trocken“ gereicht. Als Krönung des Menüs servierte das Team einen „Feinen Abschluss“ mit Limette, grünem Tee und Fenchel, der vom 2024 Nickel Rose feinherb begleitet wurde.

Wer Lust auf eine einzigartige Genussreise bekommen hat, sollte sich die 29. Auflage der Weingala vormerken. Die im kommenden Jahr am Samstag, 30. Januar 2027, anstehende nächste Degustation ist auf 100 Gäste limitiert. Die Tickets dazu werden bereits verkauft.

