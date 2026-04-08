Maklerkosten verständlich erklärt für Verkäufer

Welche Kosten entstehen beim Makler – und welche Leistungen stehen ihnen gegenüber?

Die Beauftragung eines Immobilienmaklers ist für viele Eigentümer mit der zentralen Frage verbunden: Welche Kosten entstehen und welche Leistungen stehen dem gegenüber? Ein Überblick über Provisionen, gesetzliche Regelungen und den tatsächlichen Mehrwert professioneller Maklerarbeit.

Wer eine Immobilie verkaufen oder erwerben möchte, sieht sich häufig mit der Frage nach den Maklerkosten konfrontiert. Die sogenannte Maklerprovision – auch Courtage genannt – stellt die Vergütung für die erfolgreiche Vermittlung dar und wird in der Regel erst bei Abschluss eines Kaufvertrages fällig.

Die Höhe der Provision ist in Deutschland nicht gesetzlich festgelegt, sondern frei verhandelbar. Üblicherweise bewegt sie sich – je nach Region und Objekt – in einer Spanne von rund 5,95 bis 7,14 Prozent des Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer. Seit der gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2020 werden die Kosten beim Verkauf von Wohnimmobilien in vielen Fällen zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt.

Doch die reine Betrachtung der Provision greift häufig zu kurz. Die Leistungen eines Immobilienmaklers umfassen weit mehr als die reine Vermittlung. Dazu zählen unter anderem die fundierte Wertermittlung der Immobilie, die Erstellung professioneller Exposes, zielgerichtete Marketingmaßnahmen sowie die Organisation und Durchführung von Besichtigungen. Auch die Prüfung von Interessenten, die Verhandlungsführung und die Begleitung bis zum Notartermin gehören zum Leistungsspektrum.

Ein wesentlicher Vorteil liegt zudem in der Marktkenntnis und Erfahrung eines Maklers. Durch eine realistische Preisstrategie lassen sich Verkaufszeiten verkürzen und marktgerechte Preise erzielen. Gleichzeitig werden Eigentümer organisatorisch entlastet und rechtliche Risiken reduziert.

In der Praxis zeigt sich, dass eine professionelle Vermarktung häufig nicht nur Zeit spart, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Denn eine optimale Präsentation und gezielte Ansprache potenzieller Käufer erhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss erheblich.

Fazit:

Die Kosten für einen Immobilienmakler sind stets im Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen zu betrachten. Wer Wert auf eine strukturierte, rechtssichere und marktgerechte Abwicklung legt, profitiert in vielen Fällen von der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Immobilienprofi.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

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