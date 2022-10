MAN TGL 8.180 – Spezifikationen und Beschreibung

Die Sortimentserneuerung der MAN Trucknology Generation (TGL) ist zum Inbegriff eines neuen Unternehmenskonzepts geworden. Grundlage dieses Konzepts war eine Kombination aus Effizienz und Zuverlässigkeit. Der Einsatz neuer Lösungen kann die Investitionen in das Projekt im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugoptionen erheblich reduzieren. MAN war das erste Unternehmen auf dem Markt in Europa, das die Investitionen in Motoren und Getriebe eingestellt hat. Heute verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Händlernetz, modernisierte Fertigungsanlagen und verbesserte Prozesse. Das Unternehmen bemüht sich sehr, die Qualität der Autos zu verbessern, und das ist ganz natürlich, denn seine Kunden wenden sich an es, wenn es um zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Autos geht.

Das Entwicklungsprogramm Trucknology Generation wurde 2005 von MAN ins Leben gerufen. Seitdem hat sich das Unternehmen durch den Einsatz neuer Technologien zu einem führenden Unternehmen in diesem Marktsegment entwickelt und eine führende Position in der Produktion von Lastkraftwagen eingenommen. Die Modernisierung der Produktionsbasis und die Einführung neuer Technologien haben es dem Unternehmen ermöglicht, das höchste Wettbewerbsniveau zu erreichen und um die Führung auf dem Lkw-Markt zu kämpfen.

Das Ziel des Konzeptes MAN Trucknology Generation ist es, die Fahrzeugeffizienz zu steigern und Produktionsprozesse zu optimieren. Im Rahmen dieses Konzepts wendet das Unternehmen moderne Technologien an und gewährleistet die hohe Qualität der produzierten LKW, z.B. MAN TGL 8.180 zum Verkauf. Die Hauptelemente dieses Konzepts sind der neue D20-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem, ZF-Getriebe, Druckluftbremssystem und ein neues Fahrwerk. All diese Elemente wurden in einem einzigen System integriert und sorgen für eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge.

Der neue D20-Common-Rail-Motor unterscheidet sich von den bisherigen MAN-Motorenmodellen durch ein neues Zylinderkopfdesign, ein verbessertes Einspritzsystem und eine neue hydraulische Ventilsteuerung. Dadurch konnte der Wirkungsgrad des Motors deutlich verbessert werden, er liegt nun bei etwa 40 %. Das neue ZF-Getriebe zeichnet sich durch ein verbessertes Design und einen höheren Wirkungsgrad aus.

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

