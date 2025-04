ManageEngine richtet erste erfolgreiche User Conference in Deutschland aus

Die Kundenveranstaltung fokussierte sich auf Strategien zur digitalen Transformation und KI-Readiness

ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen, hat in Zusammenarbeit mit seinem deutschen Vertriebspartner MicroNova am 27. März 2025 im Marriott Hotel City West in München zum ersten Mal in Deutschland erfolgreich seine User Conference ausgerichtet. Das Unternehmen unterstreicht damit sein Engagement im deutschen Markt und als strategischer Partner für Unternehmen in der DACH-Region, um sie bei ihrer digitalen Transformation und der Einführung innovativer Technologien zu unterstützen. ManageEngine hat in den vergangenen Jahren ein signifikantes Wachstum in der DACH-Region verzeichnet. Deutschland hat sich mit einer Wachstumsrate von 25 Prozent zum größten Absatzmarkt für ManageEngine in Europa entwickelt, was einem dreijährigen CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 25 Prozent entspricht.

Die ManageEngine User Conferences finden weltweit statt und bringen alle Kunden und Partner des Unternehmens aus einer bestimmten Region an einem Ort zusammen. Um das Event so abwechslungsreich und informativ zu gestalten, hat ManageEngine drei Teilbereiche ausgestaltet: Ein IT Leadership Forum, mehrere technische Workshops sowie Gelegenheiten für One-on-One-Meetings und Networking im Laufe des Tages.

Der thematische Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf den drei wichtigsten „Ws“ der digitalen Transformation: Workplace, Workforce und Workload, und wie Unternehmen diese bestmöglich managen können. Weitere Themen der Konferenz umfassten die Auswirkungen von KI auf die IT sowie intelligente Innovation. Das IT Leadership Forum stellte das Herzstück der Veranstaltung dar. Hier zeigte ein hochkarätiges Team aus Branchenanalysten, qualifizierten Fachleuten und ManageEngine-Experten, wie IT-Entscheidungsträger die digitale Transformation eines Unternehmens im KI-Zeitalter bestmöglich steuern können.

„Die digitale Transformation beschäftigt Unternehmen kontinuierlich. Auf dieser Reise eröffnen technologische Durchbrüche neue Möglichkeiten. Dabei besteht die wichtigste Herausforderung für Technologieführer darin, diese Möglichkeiten, wie die von KI der neuen Generation bestmöglich zu nutzen“, sagt Rajesh Ganesan, CEO von ManageEngine.

Im Rahmen seiner Keynote „Digital Transformation Journey, the Next Stop: AI-Ready Enterprises“ betonte Rajesh Ganesan, wie wichtig es ist, dass der digitale Reifegrad eines Unternehmens mit seinen wachsenden technologischen Fähigkeiten übereinstimmt und wie sich dies auf das Management von Daten, Prozessen und Interessengruppen auswirkt.

„Wir sind derzeit dabei, die ManageEngine-Plattform weiterzuentwickeln und mit umfassenden KI-Funktionen auszustatten, die unsere Kunden nutzen können, um ihre Geschäftsergebnisse noch effizienter zu erreichen“, so Ganesan.

In seiner Keynote sprach er mehrere weitere für CIOs bei Investitions- und Strategieplanungen im Rahmen der digitalen Transformation relevante Punkte an, zum Beispiel wie digitaler Reifegrad und KI-Reifegrad zusammenhängen.

Weitere Highlights der ManageEngine User Conference Germany 2025 im Überblick:

– Martin Kuppinger, Gründer und Principal Analyst von KuppingerCole Research, thematisierte in seiner Keynote, wie Unternehmen in der Ära von KI-getriebener industrieller Revolution die Kontrolle behalten können.

– Ramprakash Ramamoorthy, Director of AI and Machine Learning bei ManageEngine, gab in seiner Keynote einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand von KI, die durch sie verursachten Disruptionen, die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich und Agentic AI.

– Ralf Rees, Leiter des Competence Center Cyber Security & Transformation bei der MicroNova AG, beleuchtete in seiner Keynote den Stand der Cybersicherheit in der EU mit Blick auf die Umsetzung der NIS2-Richtlinie, die Notwendigkeit einer angemessenen Widerstandfähigkeit gegen Cyberbedrohungen sowie die Frage, wie diese Herausforderungen mithilfe einer smarten Kombination von Tools und Prozessen gemeistert werden können.

Außerdem konnten Besucher des Events an mehr als 15 Workshops zu fünf verschiedenen Themen teilnehmen, von Identity- und Access-Management über Security Information- und Event-Management bis hin zu Cloud Access Security Broker und Unified-Endpoint-Management und -Sicherheit. ManageEngine-Experten zeigten zudem, wie ihre Lösungen Unternehmen bei der Verwaltung und dem Schutz von IT-Infrastrukturen unterstützen können. Die Teilnehmer hatten zudem die Möglichkeit, Zertifizierungen zu erlangen und zu networken.

Über ManageEngine

ManageEngine ist eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und bietet sowohl internationalen Unternehmen als auch Managed-Services-Anbietern umfassende On-Premises- und Cloud-basierte Lösungen für die Bereiche IT- und Sicherheits-Management. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups – darunter neun von zehn Fortune-100-Unternehmen – setzen auf die Echtzeit-IT-Management-Tools von ManageEngine, um den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur zu optimieren, einschließlich Netzwerke, Server, Anwendungen, Endpoints und vielem mehr. ManageEngine verfügt über 18 Rechenzentren, 20 Standorte und einem Netz von mehr als 200 Vertriebspartnern weltweit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse und ihre IT aufeinander abzustimmen.

Firmenkontakt

ManageEngine (Kontakt: PR-Agentur)

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42A

80331 München

+49 89 211 871 36



https://www.manageengine.com/de/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42A

80331 München

+49 89 211 871 36



https://schwartzpr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.