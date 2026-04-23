Managementwechsel bei Rijngas

Ivo Kimmijzer übernimmt Geschäftsführung

Brühl, 23.04.2026

Bei der niederländischen Rheingas-Beteiligung Rijngas B.V. ist der Generationenwechsel in der Geschäftsführung vollzogen. Seit dem 1. Dezember 2025 hat Ivo Kimmijzer die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen. Er folgt auf Norbert Romijn, der Rijngas über viele Jahre hinweg maßgeblich aufgebaut und geprägt hat und zum 1. April 2026 in den Ruhestand getreten ist.

Mit Ivo Kimmijzer gewinnt Rijngas einen erfahrenen Manager mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung in Vertrieb, Personalführung und Management. In den vergangenen Monaten hat er sich bereits intensiv in seine neue Aufgabe eingearbeitet und wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens gesetzt.

„Mit Ivo Kimmijzer ist Rijngas hervorragend aufgestellt, um den erfolgreichen Weg des Unternehmens fortzusetzen und neue Chancen in einem sich wandelnden Energiemarkt zu nutzen“, so Uwe Thomsen, geschäftsführender Ge-sellschafter der Propan Rheingas GmbH & Co. KG. „Gleichzeitig danken wir Norbert Romijn für seinen langjährigen, engagierten Einsatz und seinen prägenden Beitrag zur Entwicklung von Rijngas.“

Unterstützt wird Ivo Kimmijzer von Thomas Beinlich, der als zweiter Geschäftsführer zusätzliche Branchenexpertise und langjährige Erfahrung in die Unternehmensführung einbringt. Gemeinsam steht das Führungsteam für Kontinuität, Marktnähe und Zukunftsorientierung.

Rijngas richtet den Blick konsequent nach vorn. Im Mittelpunkt stehen dabei eine verlässliche Versorgung mit Flaschengas und Wasserstoff, die konsequente Ausrichtung auf Kunden- und Partnerbedürfnisse sowie die Weiter-entwicklung zukunftsfähiger Lösungen.

Dazu gehören insbesondere nachhaltige Energieträger wie BioPropan und grüner Wasserstoff. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung miteinander zu verbinden.

Der Führungswechsel markiert damit nicht nur einen personellen Übergang, sondern auch ein klares Signal für die strategische Weiterentwicklung der Rijngas innerhalb der Rheingas-Gruppe.

Über Rijngas

Die Rijngas B.V. ist eine Beteiligungsgesellschaft der Propan Rheingas GmbH & Co. KG und auf dem niederländischen Markt aktiv. Das Unternehmen steht für verlässliche Energieversorgung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen von Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

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Kontakt

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Evelyn Höller

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