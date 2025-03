Managerbund Reutlingen bei der PflueMa GmbH

Gewerbekunden standen bei Wissensaustausch und Produktvorstellungen des Kärcher Centers in Pfullingen und der PflüMa Maschinen und Werkzeuge im Vordergrund. Wieder hatten die Kollegen des Managerbund Reutlingen (MBR) ein interessantes Event mit dem PflüMa Team. „Wir ermöglichen unseren Mitgliedern aus Handwerk, Dienstleistung und Industrie eine Horizonterweiterung und spezielle Angebote.“ Hansjörg Schühle, Vorstand des Vereins, freut sich über das Event in den Ausstellungsräumen, Uhlandstraße 73 in Pfullingen. Durch den Abend führte er mit den beiden Geschäftsführern Dominik Pflüger und Patrick Masterson.

Der neue Standort und das Wissen aus erster Hand sind immer gerne gesehen. Der offene Umgang und die Hintergründe der Spezialisten sind immer ein Mehrwert für die Managerbund Mitglieder. So konnten die Businesskunden nicht nur Anregungen für die eigene Firma mitnehmen, sondern auch die Ausstellung besichtigen.

Der MBR e. V. ist ein Netzwerk von Manager-, Selbständigen- und Unternehmern unterschiedlichster Fachrichtungen, aus der Region Reutlingen – von Nürtingen über Pfullingen bis Münsingen. Die Diskussionen und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist gemäß dem Managerbund Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ dabei immer im Fokus.

Aktionen des Vereins, wie zum Beispiel die gemeinsamen Ausbildungsförderung und Kooperationen, die gemeinnützige Initiative Unternehmer entwickeln Unternehmer oder die gemeinsamen SPARTANER Erste Hilfe Ausbildungen für Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen, verstärken eine persönliche und geschäftliche Zusammenarbeit. Regelmäßige Treffen bringen einen hohen Mehrwert für die nun 41 Unternehmen des Vereins.

Dominik Pflüger ist als einer der PflüMa Geschäftsführer Vereinsmitglied und erfahren bei Reinigungsgeräten, Werkzeugen und Maschinen. So stellt er gemeinsam mit Patrick Masterson den Vereinskollegen des Managerbundes spezielles technisches Wissen und weitere fachliche Impulse aus dem Handel zur Verfügung. Auch luden sie bereits heute für die Wiedereröffnung am Freitag den 11. (geladene Gäste) und Samstag den 12. April 2025 für die Öffentlichkeit am neuen Standort in Pfullingen ein.

Weitere strategische Fragen, Diskussionen, aktuelle Vereinsprojekte, die Wahl und Bestätigung des Vorstandes bei der Hauptversammlung waren ein wichtiger weiterer Baustein für die positive Resonanz der Veranstaltung. Das Präsidium um Hansjörg Schühle, Schühle GmbH als erster Vorstand und Präsident; Volker Feyerabend als Vize-Präsident und Vorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Werbe- und PR-Agentur APROS Consulting & Services GmbH; Karl Frick, Dr. Kroll & Partner mbH mit dem juristischen Ressort; Peter Starzmann, DVAG für die Finanzen und Dieter Wetzel, Hotel Schwanen Metzingen für Soziales wurden erneut bestätigt.

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.kaercher-center-pfluema.de

PflüMa GmbH / KÄRCHER CENTER PFLÜMA

Wir sind PflüMa, ein junges Unternehmen aus Reutlingen mit grandioser Perspektive und einem stabilen Fundament aus Fachwissen und innovativen Produkten der Weltmarke KÄRCHER.

Als zertifizierter Handels- und Servicepartner der Firma KÄRCHER aus Winnenden, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, private und gewerbliche Nutzer, Industrie- und Kommunale Kunden, in Sachen modernster Reinigungstechnik zu beraten und zu betreuen. Hierbei bieten wir einen Rundum-Service für das komplette Kärcher Sortiment, vom Verkauf, Vermietungen, den Wartungen sowie anfallenden Reparaturen und Garantieabwicklungen an.

Unser Einsatzgebiet erstreckt sich neben den Landkreisen Reutlingen, Tübingen & Böblingen, auch über die Zollern-Alb Region, Esslingen und das Stuttgarter Randgebiet.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.