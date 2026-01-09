Mantra Winter Festival 25. – 30. Januar 2026 Yoga Vidya

Winterliches Mantra- und Yoga-Bhakti im Westerwald für eine ganze Woche.

Im Yoga Vidya Ashram Westerwald findet das Mantra Winter Festival Ende Januar bereits zum vierten Mal statt. Das neue Jahr wird mit Mantra-Konzerten internationaler Künstler:innen, Bhakti Circles, Mantra- und Klangyogastunden, Kakaozeremonien sowie diversen Workshops begrüßt. Fünf Tage lang stehen gemeinsames Feiern, Entspannen und Musizieren im wundervollen Westerwalder Ashram auf dem Programm. Mitten in der Natur und in winterlicher Atmosphäre entfaltet sich Bhakti pur und eröffnet neue Wege zur inneren Quelle von Vielfalt und Verbundenheit.

Mantra-Konzerte mit international bekannten Künstlern.

Den Auftakt der zahlreichen Konzerte wird Love Keys am Sonntagabend gestalten: Aleah Gandharvika und Ben Vogt tourten zehn Jahre lang weltweit erfolgreich und feierten im letzten Jahr ihr umjubeltes Comeback. Mo Hari Om schafft in seinen Konzerten tiefe, heilende Klangräume: Inspiriert durch jahrelange Aufenthalte in Indien, kombiniert er traditionelle Mantren mit intuitiven, meditativen und rhythmischen Melodien. Das große Abschlusskonzert am Freitag wird von Tarana Caitanya gestaltet. Er ist ein international bekannter Kirtaniya, dessen YouTube-Videos mittlerweile mehr als 11 Millionen Aufrufe verzeichnen. Mit seinem intensiven Gesang offenbart sich seine tiefe Sehnsucht, sich mit dem Göttlichen zu verbinden und die ureigene, freudige und liebevolle Natur zu erfahren.

Mantra- und Klangyogastunden, Mantra-Singen und Gong-Meditation

In einer Vielfalt von Yogastunden, Meditationen und Workshops können sich die Besucher neu erleben und frische Impulse für die eigene Praxis erhalten, bspw. in der Mantra-Yin-Yogastunde mit Krishangi Lila und Shivani, bei „Rhythms Wave“ mit Ananda Luz oder im Harmonium-College mit Marco Büscher. Eine schamanische Trommelreise lädt die Festivalbesucher ein, ihre inneren Räume zu betreten. Eine Kakaozeremonie mit Ananda Luz rundet das Programm ab.

Das Festivalticket ist bereits ab 386EUR erhältlich, darin sind alle Veranstaltungen sowie die Übernachtungen von Sonntag bis Freitag und ein veganes Vollwert-Buffet enthalten. Die Festivaltage können auch einzeln gebucht werden. Den ethischen Grundsätzen Yoga Vidyas folgend findet das Yogafestival alkohol-, nikotin- und drogenfrei statt.

Yoga Vidya e.V. ist eine als gemeinnütziger Verein organisierte Religionsgemeinschaft rund um Yoga und spirituelles Wachstum. In ihren Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern im Teutoburger Wald, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu finden Interessierte an 365 Tagen im Jahr Zugang zu diesem jahrtausendealten Erfahrungsschatz.

