Manuel Spors: Die Loyalitätsformel

Warum jagen wir ständig neuen Kunden hinterher, statt das volle Potenzial der bestehenden zu nutzen?

Viele kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige kennen das Hamsterrad: ständig Akquise, ständig Druck, ständig der Blick auf den nächsten Lead. Doch Wachstum muss nicht bedeuten, immer mehr Neukunden zu jagen – sondern klüger mit denen zu arbeiten, die bereits da sind.

Mit „Die Loyalitätsformel“ zeigt Business-Experte Manuel Spors, wie Unternehmer ihre Umsätze stabilisieren und planbar steigern, ohne in den endlosen Akquise-Hustle zu verfallen. Im Mittelpunkt steht sein in der Praxis entstandenes 9-Säulen-System – entwickelt aus echten Fällen, klaren Routinen und sofort umsetzbaren Schritten.

Leserinnen und Leser lernen unter anderem,

… wie sie aus Käufern loyale Fans machen,

… welche Follow-up-Mechanismen den Umsatz verdoppeln können,

… wie kleine „WOW-Momente“ Kunden zu Botschaftern der Marke machen,

… und wie planbares Umsatzwachstum aus dem bestehenden Kundenstamm entsteht – ganz ohne mehr Werbebudget.

„Die Loyalitätsformel“ ist kein Theoriekonstrukt, sondern ein Handbuch für unternehmerische Gelassenheit: Es ersetzt Zufall durch System und macht deutlich, dass Wachstum nicht von neuen Leads abhängt – sondern von echter Loyalität.

Zum Autor

Manuel Spors ist Unternehmensberater und Speaker und laut dem MDL Magazin Österreichs Nr.-1-Experte für Kundenbindung und Bestandskundenakquise. Gemeinsam mit seinem Team begleitet er kreative Dienstleister und Unternehmen dabei, den Fokus stärker auf ihre Bestandskunden zu legen und dadurch ihren Umsatz nachhaltig zu steigern – ganz ohne Werbekosten oder ständige Neukundenjagd. (Vita auf Anfrage.)

Bibliografische Angaben

Titel: Die Loyalitätsformel

Untertitel: Mehr Umsatz ohne Neukundenjagd

Genre: Ratgeber / Business / Kundenbindung

Ausstattung: Softcover

Umfang: 200 Seiten

ISBN: 978-3-98641-277-7

Preis (D): 18,00 EUR (A): 18,50 EUR

Erscheinungstermin: 02.02.2026

Verlag: Mentoren-Verlag

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.