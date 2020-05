Manuela Andel bietet Ihr Know How als Angestellte, Zeit Assistenz u/o Ihre Expertise als Beraterin an.

Manuela Andel ist ausgebildete Werbe- & Kommunikationskauffrau, die sich im Bereich Office-, Account- & Sales Management spezialisiert hat, darüber hinaus von diversen Eventveranstaltern als Produktionerin gebucht wird!

Manuela Andel bietet Neugründern, Privat- & mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen, Ihr Know How als Angestellte, Zeit Assistenz u/o Ihre Expertise als Beraterin an.

Mit ihren werbewirksamen Marketingkampagnen, hochkarätigen TV/Media Kooperationen, spektakulären Events & außergewöhnlichen Sales/Consumerpromotions, etablierte sich Manuela Andel erfolgreich auf dem Markt und zählt bis heute zu den Pionieren des Below the Line Marketings.

Manuela Andel ist ausgebildete Werbe- & Kommunikationskauffrau, die sich im Bereich Office-, Account- & Sales Management spezialisiert hat.

Manuela Andel bietet Ihr Know How als Angestellte, Zeit Assistenz u/o Ihre Expertise als Beraterin an.

Kontakt

manuela andel

manuela andel

moltkestr 57

50674 köln

01738423520

andel_manuela@yahoo.com

http://www.manuelaandel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.