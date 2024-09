Marcel Niemann stellt vor: Die Zukunft des Fahrens – E-Motorräder

Marcel Niemann, Kopf hinter NAXEON TECHNOLOGIES Deutschland, bringt mit seinen E-Motorrädern frischen Wind auf den Markt der urbanen Mobilität. Die neueste Innovation, das NAXEON I AM, ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Statement für moderne Technologie, stilvolles Design und umweltbewusstes Fahren.

NAXEON I AM: Hightech trifft Fahrspaß

Das NAXEON I AM ist das ultimative E-Motorrad für alle, die Geschwindigkeit, Innovation und Umweltbewusstsein in Einklang bringen wollen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 115 km/h und einer Beschleunigung, die dich in nur 2,8 Sekunden von 0 auf 50 km/h bringt, setzt dieses E-Bike neue Maßstäbe. Die Reichweite von 180 km ermöglicht dir lange Fahrten, sei es durch die Stadt oder über Landstraßen.

Du willst diese Erfahrung selbst machen? Teste es jetzt – buche deine Probefahrt.

Smarte Features für den modernen Alltag

Das NAXEON I AM glänzt mit zahlreichen intelligenten Features. Ein 7“ TFT Vollfarben-Smart-Armaturenbrett, Bluetooth-Konnektivität, und integrierte Navigation machen jede Fahrt zum Erlebnis. Dank regelmäßiger OTA-Updates bleibt die Software deines Motorrads immer auf dem neuesten Stand. Für die Sicherheit sorgen hochauflösende Dual-Kameras und ein intelligentes Diebstahlschutzsystem.

Zusätzlich bietet die NAXEON App eine Vielzahl an Funktionen: Plane deine Routen, öffne den Ladedeckel oder die Sitzbank per App und buche sogar Service-Termine direkt über dein Smartphone. All das sorgt für maximalen Komfort und Flexibilität – perfekt für den urbanen Alltag.

Du bist neugierig? Schau vorbei und entdecke alle Details.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben der beeindruckenden Leistung überzeugt das NAXEON I AM auch in puncto Nachhaltigkeit. Der Rahmen besteht zu 65 % aus recyceltem Aluminium und 70 % recyceltem Kunststoff, während alle weich beschichteten Teile aus biobasierten Rohstoffen gefertigt sind. Ein echter Schritt in Richtung umweltfreundlicher Mobilität, ohne dabei Kompromisse bei Leistung und Design einzugehen.

Dein neues Fahrerlebnis wartet

Egal, ob auf der Autobahn, durch die Stadt oder auf kurvigen Landstraßen – das NAXEON I AM garantiert ein unvergessliches Fahrerlebnis. Mit modernster Technik, Stil und Leistung bist du für jedes Abenteuer gewappnet. Worauf wartest du noch? Hol dir dein E-Motorrad auf https://www.naxeon.de.

Marcel Niemann, der Kopf hinter NAXEON Deutschland, ist seit Jahren Experte in der Logistik- und Motorradbranche. Sein Ziel: den Markt mit seinen innovativen E-Motorrädern zu erobern und Fahrspaß mit Nachhaltigkeit zu verbinden.

