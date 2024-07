Marcus Kitzmann, Gründer von GROWTH Investing

Marcus Kitzmann, ein renommierter deutscher Investor und Gründer von GROWTH Investing, steht im Rampenlicht der Finanzwelt. Mit einer beeindruckenden Karriere, die er als Mitarbeiter einer Asset-Management-Firma begann und heute als selbstständiger Finanzexperte in Monaco fortsetzt, hat Kitzmann seine einzigartige Anlagestrategie, das GROWTH Investing, entwickelt und erfolgreich implementiert.

Geboren in Halle, begann Marcus Kitzmann seine berufliche Laufbahn in einer angesehenen Asset-Management-Firma in Frankfurt am Main, wo er das Vermögen einer bedeutenden Industriellenfamilie verwaltete. Diese Erfahrung legte den Grundstein für seine fundierten Kenntnisse und seine strategische Herangehensweise an den Aktienmarkt.

Seit 2017 lebt Kitzmann in Monaco und widmet sich dort seiner Leidenschaft: der Entwicklung und Vermittlung innovativer Anlagestrategien. Er gründete GROWTH Investing, eine Beratungsfirma im Bereich Finanzdienstleistungen, und konzentriert sich darauf, sein Wissen und seine Erfahrungen mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen.

Die von ihm entwickelte GROWTH-Investing-Strategie ist eine methodische Herangehensweise, die auf einer Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse basiert. Das Akronym GROWTH steht für sechs zentrale Kriterien, die Kitzmann bei der Analyse von Aktien berücksichtigt: Growth Rate, Risk Analysis, Outlook by Analysts, With Safety Margin, Target Price und How“s the Trend. Diese Strategie zielt darauf ab, Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und solider finanzieller Gesundheit zu identifizieren, um langfristig stabile Renditen zu erzielen.

Kitzmanns Methode hat sich als effektiv erwiesen, indem sie regelmäßig die großen Leitindizes wie DAX, S&P 500 und MSCI World übertrifft. Sein Fokus auf eine ausreichende Sicherheitsmarge schützt Investoren vor übermäßigen Risiken und gewährleistet gleichzeitig hohe Renditen.

Marcus Kitzmann ist nicht nur ein erfolgreicher Investor, sondern auch ein engagierter Mentor. Er bietet kostenlose Webinare an, in denen er die Grundlagen seiner GROWTH-Investing-Strategie vermittelt und angehenden Investoren zeigt, wie sie seine Methode erfolgreich anwenden können. Seine Videos und Anleitungen sind direkt auf der Plattform von GROWTH Investing verfügbar und bieten eine einfache Möglichkeit, sich mit den Prinzipien dieser Anlagestrategie vertraut zu machen.

Kitzmanns Philosophie basiert auf der Überzeugung, dass Wissen geteilt werden sollte. Er selbst sagt: „Meine Strategie würde auch funktionieren, wenn sie wirklich jeder verwendet – warum soll ich also mein Wissen für mich behalten, wenn ich mit wenig Aufwand anderen Menschen helfen kann?“ Diese Einstellung spiegelt sich in seinem offenen und zugänglichen Ansatz wider, der es auch Einsteigern ermöglicht, von seiner Erfahrung zu profitieren.

Mit seiner klaren Vision und seinem Engagement, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, bleibt Marcus Kitzmann eine inspirierende Figur in der Finanzwelt. Seine innovative GROWTH-Investing-Strategie bietet sowohl erfahrenen als auch neuen Investoren eine solide Grundlage, um erfolgreich am Aktienmarkt zu agieren.

Renditelift beleuchtet die Bedeutung und Geschichte der verschiedenen Börsen und Indizes weltweit, von der New York Stock Exchange über den DAX bis hin zu aufstrebenden Märkten in Asien und Südamerika. Wir tauchen tief in die Finanzmarkttheorie ein und erklären komplexe Konzepte wie Marktvolatilität, Risikomanagement und Anlagestrategien auf verständliche Weise. Darüber hinaus bieten wir spannende Biographien der größten Ökonomen und Investoren aller Zeiten. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Leistungen der bekanntesten Börsenblogger und ihre Strategien. Durch ihre Analysen und Einblicke können auch Sie von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren.

