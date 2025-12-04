Marcus Schröer übernimmt die Leitung des B2B Key Account Managements

Neuer Senior Sales Manager B2B für AOC/MMD

Amsterdam, 4. Dezember 2025 – Die Display-Spezialisten AOC und MMD – Markenlizenzpartner für Philips Monitore – verstärken ihr B2B-Vertriebsteam und begrüßen zum 1. Dezember 2025 Marcus Schröer als neuen Senior Sales Manager B2B und Leiter des Key Account Managements.

Dank über 20 Jahre langer Tätigkeiten in der IT-Industrie, darunter in führenden Positionen bei renommierten Herstellern wie Canon, Dell und zuletzt LG, bringt Schröer umfangreiche Branchenerfahrungen und ein exzellentes Know-how mit. Seine Kernaufgabe wird es künftig sein, sowohl das Projektgeschäft für AOC sowie Philips Monitore in Deutschland und Österreich als auch die Partnerlandschaft im SMB-Umfeld (Small and Medium-sized Businesses) weiter auszubauen.

„Ich freue mich sehr auf das Team und meine Aufgabe bei AOC/MMD. Beide Marken gehören mit ihren umfangreichen Portfolios für alle Anforderungen zu den spannendsten im Display-Segment überhaupt. Die Herausforderung, das Wachstum im Markt weiter voranzutreiben, unsere Partner noch stärker zu unterstützen und neue Potenziale zu erschließen, motiviert mich sehr“, so Marcus Schröer, der in seiner Funktion direkt an den Regional Sales Director D-A-CH, Lutz Hardge, berichtet.

Lutz Hardge, Regional Sales Director D-A-CH bei AOC und MMD sieht der personellen Verstärkung erwartungsvoll entgegen: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Marcus Schröer einen überaus erfahrenen und versierten Kollegen für diese Schlüsselrolle gewinnen konnten. Dank seiner umfangreichen Expertise im Projektgeschäft und seines tiefen Verständnisses für den B2B-Markt ist er die ideale Besetzung für unser Team. Wir sind überzeugt, dass er uns dabei helfen wird, unsere Vertriebsorganisation maßgeblich zu unterstützen und neue Möglichkeiten im SMB-Bereich zu erschließen.“

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

