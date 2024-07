Maria Narodytska veröffentlicht CD „War Poems“ für Klavier

Die Ukrainische Pianistin hat für ihr Debüt bei SOMM Recordings Werke für Klavier solo aufgenommen.

Hannover, 01.07.2024. Die Pianistin Maria Narodytska veröffentlicht am 16. August 2024 die CD „War Poems“. Für das britische Label SOMM Recordings hat die Ukrainerin Klavierstücke von Karol Szymanowsky, Dmitri Schostakowitsch, Frederic Chopin, des Ukrainers Artem Liakhovych sowie eine Eigenkomposition aufgenommen. Diese Werke aus unterschiedlichen historischen Epochen haben gemeinsam, dass sie mit Gedanken an den Krieg beziehungsweise während eines Kriegs entstanden sind.

Szymanowsky schrieb seine „Masques“-Suite op. 34 während des Ersten Weltkriegs in der Ukraine, Chopin komponierte seine „Polonaises“ op. 40 in seinem neuen Wohnort Paris nach der Revolution 1830, bei der Polen für seine nationale Unabhängigkeit kämpfte. Schostakowitsch begann seine Sonate Nr. 2 während der Evakuierung aus und der Belagerung von Leningrad durch deutsche und spanische Truppen im Zweiten Weltkrieg.

Der 1982 in Kiew geborene Artem Liakhovych verfasste seine „Postludes for solo piano“ während der Evakuierung von Uman in der Ukraine aufgrund des russischen Angriffkriegs im Jahre 2022. Die 24 „Postludes“ decken alle Tonarten ab, allerdings in entgegengesetzter Reihenfolge des Quintenzirkels. Darin sieht Liakhovych ein „Nachwort, das ein bestimmtes Ende der Zeit, ja sogar eine Umkehrung der Zeit verschlüsselt.“ Maria Narodytska sieht ihre eigene Komposition „After“ als direkte Reflexion auf den Krieg in der Ukraine; sie teilt das Leben seit dessen Beginn in „vor und nach“ („before and after“) ein.

Maria Narodytska ist Preisträgerin von internationalen Musikwettbewerben wie Takamatsu, Santa Cecilia und WorldVision und vielen anderen. In der Ukraine geboren, studierte sie an der Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine bei Natalia Tolpygo (Klavier) und Iryna Aleksiychuk (Komposition). Seit 2015 studiert sie in Deutschland und Österreich bei den Professoren Ralf Nattkemper und Stephan Simonian (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) sowie Milana Chernyavska (Kunstuniversität Graz). Bereits vier Alben mit Werken von Schubert, Beethoven und Brahms hat sie beim Plattenlabel OnClassical veröffentlicht. Als gefragtes Jury-Mitglied und Lehrerin konzertiert sie weltweit.

Astrid Brauer PR ist eine Agentur mit Sitz in Hannover. Gegründet im Jahr 2022, nutzt Astrid Brauer ihre mehr als zwanzigjährige Erfahrung in der klassischen Musikbranche und stellt sich ganz in den Dienst der Musiker, um ihre Karrieren mit PR zu flankieren.

