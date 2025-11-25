Marius Heinrich veröffentlicht neues Album „Afterlight“

Der 25-jährige deutsche Musiker, Produzent und Sounddesigner Marius Heinrich, bekannt für seine internationale Zusammenarbeit mit Kanye West und seine Wurzeln im Gangster-Rap, veröffentlicht sein neues Album „Afterlight“. Zeitgleich startet die begleitende Kampagne mit dem 19-jährigen Model Julie Marie, bekannt unter dem Namen jmariefierce, als Gesicht der Kampagne. Das Management des Künstlers bestätigt zudem, dass Heinrich und Julie Marie seit längerer Zeit liiert sind.

„Afterlight“ ist seit dem 6. November 2025 auf allen führenden Streamingplattformen verfügbar. Acht Tracks, darunter „Without U“, „Mortuary Chapel“ und „Eternal Bond“, verbinden Heinrichs charakteristischen Gesang mit avantgardistischem Sounddesign und schaffen intensive, emotionale Tiefen. Julie Marie bringt diese Vision visuell auf Social Media und in Videoformaten zum Leben, eine perfekte Symbiose aus Musik, Mode und Lifestyle.

Über Marius Heinrich: Heinrich hat sich in den letzten Jahren als einer der vielseitigsten deutschen Künstler etabliert. Neben seiner Arbeit als Rapper ist er als Produzent, Arrangeur und Sounddesigner tätig. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er unter anderem durch Credits für Kanye West und Drake, die seine technische Expertise und Kreativität auf höchstem Niveau unterstreichen. Trotz kontroverser Gangster-Rap-Vergangenheit hat Heinrich sich als ernstzunehmender Sounddesigner und Produzent einen Namen gemacht, der Genregrenzen geschickt verbindet.

Über Julie Marie („jmariefierce“): Die 19-jährige Influencerin und Model Julie Marie ist seit längerer Zeit offiziell mit Marius Heinrich liiert. Sie verkörpert in der Kampagne die moderne Ästhetik und das Lifestyle-Element des Albums und bringt eine neue visuelle Dimension in Heinrichs Arbeit ein.

Hinweis: Angaben wurden vom offiziellen Management von Marius Heinrich bestätigt. Das Album ist auf Streamingplattformen wie Anghami, YouTube und weiteren internationalen Anbietern verfügbar.

