Jubiläum einer führenden Markenberatung für Unternehmen, Persönlichkeiten und Politik

Hamburg, 12.4.2025 – Seit nunmehr 15 Jahren begleitet die Busch Markenberatung Unternehmen, Markenartikler, CEOs und politische Entscheidungsträger auf dem Weg zu einer klaren, unverwechselbaren Markenidentität. Mit einem ganzheitlichen Ansatz in Markenstrategie, Markenpositionierung und Markenkommunikation zählt die Beratung heute zu den renommiertesten Markenberatungen Deutschlands.

Strategische Markenberatung mit Wirkung – seit 2010

Gegründet im Jahr 2010 steht die Busch Markenberatung für strategische Exzellenz und kreative Präzision. Ob Markenrelaunch, Entwicklung einer neuen Markenarchitektur oder CEO-Positionierung und CEO-Medientraining. Für Mittelstand, Marktführer und Menschen.

Markenpositionierung, die Zukunft sichert

Zum 15-jährigen Bestehen richtet sich der Blick nach vorn: Mit innovativen Formaten für digitale Markenführung, datenbasierte Markenanalysen und positionierungsstarkem Storytelling ist die Busch Markenberatung an der Seite ihrer Kunden. Der Anspruch: markenstrategische Exzellenz, die in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nachhaltige Wirkung entfaltet.

Busch Markenberatung – für Marken, die mehr sagen

Die Busch Markenberatung mit Sitz in Hamburg entwickelt und begleitet Markenstrategien für Unternehmen, Top-Führungskräfte, politische Akteure und Institutionen. Mit maßgeschneiderten Ansätzen in Markenpositionierung, Markenkampagnen und Personal Branding unterstützt das Team Marken dabei, Relevanz, Klarheit und Strahlkraft zu gewinnen.

Markenberatung auf Basis einer Vision

Gegründet im Jahr 2010 mit der Vision, Marken nicht nur sichtbarer, sondern unverwechselbar zu machen, hat die Busch Markenberatung in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten zahlreiche nationale und internationale Unternehmen sowie Persönlichkeiten strategisch begleitet. Von der Entwicklung wahrhaftiger Markenidentitäten über maßgeschneiderte Kampagnen bis hin zur langfristigen Markenführung – das Unternehmen setzt Standards in der Branche.

Gründer Gregor Busch: „Unser Erfolg basiert auf tiefem Verständnis für die Marken-DNA unserer Kunden. Gemeinsam entwickeln wir Markenpositionierungen, Markenstrategien und schaffen Identitäten, die Bestand haben – sei es für Unternehmen, Führungspersönlichkeiten oder politische Akteure.“

Kreativ-Partner Christoph Hildebrand ergänzt: „Zum 15-jährigen Jubiläum schauen wir nach vorn: Mit kreativen Ansätzen in der digitalen Markenführung und einer engen Verzahnung von Strategie und Storytelling unterstützen wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele. setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Markenkommunikation“.

Wir glauben an die Kraft starker Marken. Unsere Arbeit beginnt mit Analyse und gesundem Menschenverstand und schafft Strategien, die Identität schaffen und Vertrauen aufbauen. Für Menschen, Mittelstand und Maschinen.“

Über die Busch Markenberatung

Die Busch Markenberatung ist eine der führenden Markenberatungen im deutschsprachigen Raum. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 berät die Busch Markenberatung Unternehmen, Führungskräfte und Prominente in allen Bereichen der Markenführung. Der Schwerpunkt der Markenexperten ist Markenanalyse, Markenpositionierung, Markenstrategie und die Entwicklung von Markenkampagnen. und nachhaltiger Markenberatung – für eine starke Präsenz und ein relevantes Profil in Wirtschaft und Gesellschaft.

Diplom-Kaufmann Gregor Busch, ehemaliger Geschäftsführer der GREY Worldwide, und der frühere DDB-Kreativchef Christoph Hildebrand lernten sich 2002 bei KolleRebbe kennen, wo sie gemeinsam eine Unit leiteten. Sie haben diverse Auszeichnungen beim ADC, D&AD, Cannes, Effi, German Brand Award und Marketingpreise gewonnen. Hildebrand ist ADC Mitglied und wurde mit über 100 Kreativ Awards ausgezeichnet.

Das Versprechen der Markenexperten: „Wir haben die stärksten Marken der Welt betreut. Wir kennen ihre Erfolgsfaktoren. Wir nutzen diese für unsere Kunden.“

Die Busch Markenberatung ist die führende Markenberatungsagentur Deutschlands, wenn es um die Markenpositionierung, Markenkampagnen und strategische Markenberatung für Unternehmen, Persönlichkeitsmarken und im politischen Rahmen geht.

