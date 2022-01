Marketing für Ärzte und Heilpraktiker

Wie niedergelassene Mediziner werben sollten… inklusive Online-Marketing und Social-Media

Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Möglichkeiten für niedergelassene Ärzte, wie sie Werbung für ihre Praxen betreiben können – ohne mit denen strengen Standesregeln in Konflikt zu geraten. Der Ratgeber konzentriert sich auf Möglichkeiten der Online Werbung im Internet und durch Social Media, die praxisnah und allgemeinverständlich beschrieben werden. Ein Hauptaugenmerk in diesem Ratgeber liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit durch Presseerklärungen und Interviews in Print- und Online-Medien.

Der Autor, Dr. Joachim von Hein, ist seit mehreren Jahren als freier Journalist, Ghostwriter und Lehrbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing tätig. Er will Praxisinhabern Mut machen, mit geschicktem Marketing auf sich aufmerksam zu machen, insbesondere mit kostenlosem Online-Marketing.

Dr von Hein beschreibt seinen Lesern anschaulich, wie sie mit geschickt getextet Artikeln in die Presse kommen – oder – wenn das nicht funktioniert, zumindest in mehrere hundert Presseportale im Internet.

Dort werden diese Texte von Patienten, von Journalisten und nicht zuletzt auch von Google selbst gefunden. Die Folge ist in der Regel eine schnellere Sichtbarkeit und ein verbessertes Ranking bei den Suchmaschinen.

Dr. von Hein ermutigt seine Leser klassische Gesundheitsthemen zu thematisieren, allerdings in einer für Laien verständlichen Sprache. Notfalls helfen hier Journalisten oder professionelle Texter.

In dem Ratgeber wird auch ausführlich auf die Möglichkeit des Empfehlungsmarketings durch Netzwerkveranstaltung wie BNI (Business Network International) oder den BVMW, (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) hingewiesen. Insbesondere für Praxis Eröffnungen seien diese Meetings sehr geeignet, um möglichst zügig neue Kontakte zu generieren.

Dr. von Hein beschreibt auch die Vorzüge einer gepflegten Homepage, insbesondere um eigene Besonderheiten und Behandlungsmethoden hervorzuheben und nicht zuletzt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzustellen. Hier können auch Fotos und Kurzvideos veröffentlicht werden, die ein sehr geeignetes Instrument darstellen, um neue Kontakte zu knüpfen.

Dr. von Hein geht auch auf Bewertungsportale ein und wie es möglich ist, auf negative Kritiken zu reagieren. Mehrere Dutzend Textbeispiele regen die Leser zur eigenen Öffentlichkeitsarbeit an. Der Autor arbeitet als Ghostwriter in Bochum. www.jvhein.de

Der Ratgeber ist bei Amazon erschienen. Fragen zum Inhalt seines Ratgebers beantwortet der Autor gerne per E-Mail: info@jvhein.de

Dr. Joachim von Hein,

PR-Berater, Texter, Speaker und Netzwerker,

seit über 30 Jahren Journalist und

Ghostwriter.

Prüfungscoach und -berater

Hochschullehrer und Prüfer

