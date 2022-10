Marktführer für Personalmarketing verkündet Rebranding

Das Rebranding unterstreicht das Ziel des mehrfach ausgezeichneten Preisträgers, eine Veränderung im Recruitingmarkt anzustoßen.

(Wuppertal, 10.10.2022) TFI GmbH | Talention, die Nummer 1 unter den Personalmarketing Software Anbietern Deutschlands, gibt diesen Oktober bekannt, dass das Unternehmen ein umfassendes Rebranding durchgeführt hat. „Wir erleben eine unglaublich spannende Zeit. Unser neuer Markenauftritt spiegelt unsere Entwicklung wider“, sagt Steffen Braun, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter Talentions.

Die beiden Gründer Steffen Braun und Christian Ternai starteten 2014 mit Talention eine moderne Recruiting Marketing Software, ihrer Vision folgend, offene Stellen im deutschen Mittelstand effizient zu besetzen und es den Unternehmen zu ermöglichen, langfristig eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Seither verzeichnet das ehemalige Start Up ein kontinuierliches zweistelliges Umsatzwachstum und gewann neben mehreren Auszeichnungen im Bereich „Software“ auch den Wuppertaler Wirtschaftspreis.

Der neue Markenauftritt steht für die Energie und Ausrichtung Talentions, ohne dabei die eigene Herkunft zu vergessen. Das neue Design spiegelt die Mission des Unternehmens wider: Unternehmen, je nach Entwicklungsgrad und Teamgröße, darin zu unterstützen, die passende Strategie zu finden, Personalmarketing zu starten und weiter auszubauen.

Die Marke Talention steht 2022 für die Werte Menschlichkeit, Innovationsführerschaft, Sportgeist und zukunftsfest. Die Menschlichkeit drückt die Vision aus, den Menschen in den Mittelpunkt des Unternehmens zu rücken. Als intuitiver Vorreiter im Fachbereich Personalmarketing drückt Innovationsführerschaft Talentions Commitment aus, mutig neue Wege zu gehen. Der Sportsgeist verdeutlicht das Selbstbild eines Sportlers: klare Analysen vor und nach dem Spiel, ein fairer und transparenter Umgang mit unseren Mitspielern bei offensivem Spiel. Zum Wert zukunftsfest äußern sich die Gründer wie folgt: „Von Stunde 1 an setzen wir auf einen ganzheitlichen und nachhaltigen Weg. Wir übernehmen Verantwortung und bieten unseren Kunden zukunftssichere Lösungen“.

Optisch wird die Marke in neue Farben gekleidet, die den Unternehmenswerten entsprechen. So lösen ein lebendiges, strahlendes Orange, ein kräftiges, solides dunkelblau und ein modernes, klares türkis für Highlights den bislang vorwiegenden grau-blau Ton ab. Weiter wird sich die Marke mit einer neuen Bildwelt präsentieren, die die Vielfalt der Benutzer und Kunden von Talention widerspiegelt.

„Wir sind stolz auf das neue Design“, sagt Christian Ternai. „Es hilft uns nun auch optisch als der Marktführer im Bereich Personalmarketing wahrgenommen zu werden.“ Das Unternehmen habe gemerkt, dass der veraltete Auftritt nicht zu der Entwicklung, dem Wachstum, sowie den Veränderungen – auch auf dem deutschen Markt und den Unternehmen – passe. „Was im vorherigen Auftritt fehlte war die Lebendigkeit.“

Besuchen Sie www.talention.de, um die neue Website, die Marke und das Team kennenzulernen.

Talentions Vision ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Talente auf sich aufmerksam zu machen, sodass sie die Menschen anziehen, engagen und einstellen können, die am besten zu ihrem Unternehmen passen. Die Personalmarketing Software unterstützt dabei, Best Practice Recruiting aufzubauen, um die Recruiting Challenges von morgen intern lösen zu können. Dank innovativer Produkt-Features schaffen Unternehmen eine neuartige Bewerbungs – Experience für ihre zukünftigen Talente. Heute nutzen bereits mehr als 500 Unternehmen Talention, um über 100.000 Bewerbungen im Monat zu gewinnen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wuppertal und verzeichnet mittlerweile rund 40 Mitarbeiter:innen.

