Marktstudie zur Automatisierung in der Versicherungsbranche

Exklusive Adacta-Auswertung: DACH und Europa im Vergleich

Adacta veröffentlicht exklusive DACH-Auswertung seiner Marktstudie „State of Claims Automation 2026“

DACH-Versicherer verfolgen dasselbe Automatisierungsziel wie der Rest Europas, setzen jedoch andere Schwerpunkte. Besonders stark ist die Region bei der digitalen Schadenannahme, der Betrugserkennung und einer ausgeprägten Kundenorientierung. Zudem messen Versicherer in der DACH-Region Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit und Betrugsaufdeckungsraten eine größere Bedeutung bei als der europäische Durchschnitt.

Gleichzeitig zeigt der Bericht eine klare Schwachstelle: Bei der regulatorischen Vorbereitung auf KI liegt die DACH-Region hinter dem Gesamtmarkt zurück. Nur zwölf Prozent der Befragten in DACH sehen ihr Unternehmen als sehr gut vorbereitet auf neue Vorgaben wie den EU AI Act – im Vergleich zu 19 Prozent in der europäischen Gesamtstichprobe. Mehr als ein Viertel gibt an, bislang nur über ein begrenztes Bewusstsein oder wenige konkrete Maßnahmen zu verfügen. Das deutet auf eine relevante Compliance-Lücke hin, obwohl die Regulierung bereits in Kraft ist.

Auch beim Thema generative KI agieren DACH-Versicherer vorsichtiger als andere europäische Marktteilnehmer. Zwar geben 93 Prozent an, generative KI bereits zu nutzen, zu testen oder sich dafür zu interessieren. Gleichzeitig ist der Anteil jener höher, die die Entwicklung zunächst beobachten wollen, statt schon heute aktiv neue Anwendungsfälle voranzutreiben. Diese Zurückhaltung passt zum regionalen Fokus auf Präzision, Verlässlichkeit und kontrollierte Umsetzung.

Trotz aller Unterschiede gibt es auch klare Gemeinsamkeiten mit dem europäischen Gesamtmarkt: Rund die Hälfte der Versicherer nennt veraltete IT-Systeme als größtes Hindernis für mehr Automatisierung. Gleichzeitig planen rund 80 Prozent, ihre Investitionen in Automatisierung in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen. Keiner der Befragten plant Kürzungen.

Der Bericht „The State of Claims Automation: DACH vs. the Rest of Europe“ steht ab sofort zum Download bereit:

DACH Report: https://eu1.hubs.ly/H0t5JT70

Der Hauptbericht mit dem gesamteuropäischen Überblick zum Reifegrad der Schadenbearbeitungsautomatisierung ist ebenfalls zur freien redaktionellen Berichterstattung verfügbar:

Master Report: https://eu1.hubs.ly/H0t5M0S0

Über die Studie

Die Studie basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage unter 110 leitenden Entscheidungsträgern der Versicherungsbranche aus fünf europäischen Regionen und beleuchtet den aktuellen Stand sowie die Zukunftsaussichten der Schadensautomatisierung. Fast 50 Prozent der Teilnehmer auf C-Level kamen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Adacta ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche. Mit der Plattform AdInsure bietet das Unternehmen Versicherern eine moderne, flexible und skalierbare Technologie für effiziente Abläufe und nachhaltiges Wachstum. Die Lösungen von Adacta werden regelmäßig von Analysten wie Gartner, Celent, ISG und Everest Group ausgezeichnet.

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Adacta (PR-Agentur)

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