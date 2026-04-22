Marktversagen trifft KI: Werkstattbetreiber entwickelt eigene Software und spart 8.000 €

Mönchengladbach, Deutschland, Während viele Unternehmen Millionen in Digitalisierung investieren, scheitern zahlreiche KFZ-Betriebe noch immer an einem grundlegenden Problem: einer funktionierenden Terminplanung. Unübersichtliche Prozesse, doppelte Buchungen und ineffiziente Auslastung gehören für viele Werkstätten zum Alltag.

Der Gründer von kfz-terminplaner.de, selbst Betreiber einer Mietwerkstatt und eines Reifenservices, kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Trotz intensiver Recherche und zahlreicher Tests bestehender Lösungen blieb das Ergebnis ernüchternd: Die angebotenen Systeme waren zu kompliziert, zu unflexibel oder schlicht nicht auf die Realität im Werkstattbetrieb ausgelegt.

Auch der Versuch, eine individuelle Software entwickeln zu lassen, führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Angebote externer Entwickler lagen im Bereich von 5.000 bis 8.000 Euro, ohne Garantie, dass die Lösung am Ende tatsächlich den praktischen Anforderungen entspricht.

„Der Markt bietet vieles, aber nicht das, was Werkstätten wirklich brauchen“, beschreibt er die Situation.

Anstatt sich mit hohen Kosten oder unpassenden Lösungen abzufinden, traf der Gründer eine ungewöhnliche Entscheidung:

Er entwickelte die Software selbst, ohne Programmierkenntnisse und ohne eine einzige Zeile Code manuell zu schreiben.

Der entscheidende Faktor: Künstliche Intelligenz.

Mit Unterstützung von Google AI Studio entstand ein neuer Entwicklungsansatz, der klassische Softwareentwicklung grundlegend in Frage stellt. Anstelle von Programmiersprachen beschrieb der Gründer seine Anforderungen in Alltagssprache.

„Ich habe der KI einfach erklärt, was ich brauche, zum Beispiel:

„Wenn eine Hebebühne startet, soll die Zeit laufen und am Ende automatisch der Preis berechnet werden.““

Die KI übernahm daraufhin die Umsetzung: Sie generierte den Code, strukturierte die Logik und passte die Benutzeroberfläche an reale Nutzungsszenarien an. Änderungen erfolgten nicht durch Programmierung, sondern durch Beschreibung, etwa mit Anweisungen wie:

„Mach die Bedienung einfacher für jemanden, der mit öligen Händen arbeitet.“

Innerhalb weniger Wochen entstand so eine funktionierende SaaS-Plattform mit:

intelligenter Terminplanung und Vermeidung von Doppelbuchungen

automatischer Zeit- und Kostenberechnung

klar strukturierter Verwaltung von Ressourcen wie Hebebühnen

intuitiver Bedienung ohne Schulungsaufwand

Die Plattform basiert auf moderner Cloud-Infrastruktur und erfüllt aktuelle Anforderungen an Datensicherheit und Skalierbarkeit.

Das Besondere ist dabei nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin:

Eine Software, deren Entwicklung klassisch mehrere tausend Euro gekostet hätte, wurde durch den gezielten Einsatz von KI direkt aus der Praxis heraus realisiert.

„Ich habe kein Produkt gesucht, ich habe eine Lösung gebraucht. Und als ich sie nicht gefunden habe, habe ich sie gebaut.“

Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen Anwender und Entwickler auflöst. Komplexe Software entsteht nicht mehr ausschließlich in Entwicklerteams, sondern kann direkt aus realen Geschäftsprozessen heraus entwickelt werden.

Mit kfz-terminplaner.de entsteht damit nicht nur ein neues digitales Werkzeug, sondern ein Signal an eine ganze Branche:

Die Zukunft der Softwareentwicklung ist näher an der Praxis,

und für deutlich mehr Menschen zugänglich als je zuvor.

Aktuell befindet sich die Plattform in einer strukturierten Weiterentwicklung. Ziel ist es, Werkstätten eine einfache, leistungsstarke und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zur Verfügung zu stellen, ohne unnötige Komplexität und ohne hohe Einstiegskosten.

Über kfz-terminplaner.de

kfz-terminplaner.de ist eine spezialisierte Softwarelösung zur Terminorganisation für Mietwerkstätten und Reifenservices. Entwickelt aus realen Anforderungen und realisiert mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz, steht die Plattform für eine neue Generation praxisnaher Werkstattsoftware.

kfz-terminplaner.de ist eine spezialisierte SaaS-Lösung zur digitalen Terminorganisation für Mietwerkstätten und Reifenservices. Die Plattform optimiert Prozesse, erhöht Transparenz und wurde auf Basis realer Anforderungen mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz entwickelt.

Kontakt

Kfz-Terminplaner

Max Elscheid

Alsstr. 251

41063 Mönchengladbach

0151 4656 5310



https://www.kfz-terminplaner.de/

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