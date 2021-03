Markus Gräßler: Aus der Wienerwald Geschichte lernen

Geschäftsführer von Wienerwald Markus Gräßler setzt auf historische Vorbilder

Unternehmen erfolgreich durch die Krise bringen – das ist für viele Firmen gerade im Bereich der Gastronomie während der Corona Pandemie ein großes Thema. Markus Gräßler, Geschäftsführer von Wienerwald, richtet bei der Suche nach Bewältigungsstrategien und beim Krisenmanagement den Blick auf die lange Historie von Wienerwald. Schließlich hat das Unternehmen eine 70-jährige Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen und dennoch ist Wienerwald noch immer verbunden mit Genuss und Geschmack in familiärer Atmosphäre. “Die Wienerwald Geschichte ist von Höhen und Tiefen, aber auch von der unerschütterlicher Überzeugung von der eigenen Geschäftsidee geprägt. Immer wieder aufrappeln – das ist in der 70-jährigen Geschichte von Wienerwald schon häufiger notwendig gewesen. Mit Erfolg – wie sich bis heute zeigt”, beschreibt Markus Gräßler.

Unternehmensgründer Friedrich Jahn ist für Markus Gräßler Vorbild

Die Wienerwald Geschichte und Entwicklung ist wesentlich geprägt vom Firmengründer Friedrich Jahn. Er verkörpert wie kaum ein anderer eine Unternehmerpersönlichkeit im deutschen Wirtschaftswundern in den 50er Jahren. “Niederlagen waren Friedrich Jahn stets Ansporn und nicht Grund zur Resignation. Das liegt sicherlich an seiner einfachen Herkunft, an seinem Mut, Neues zu wagen und an seinem Gespür für Trends und Geschmack. Von unten hocharbeiten musste er sich im Laufe seines Unternehmerseins immer wieder. Er hat damit den Grundstein dafür gelegt, dass Wienerwald noch immer ein Familienunternehmen ist, das die Idee seines Gründers weiterträgt und bei über 90 Prozent der Deutschen als Marke bekannt ist”, ist Markus Gräßler überzeugt. Gerade in für die Gastronomie schwierigen Zeiten wie derzeit durch die Corona-Pandemie orientiert sich auch der heutige Geschäftsführer an der Historie des Unternehmens.

Markus Gräßler: Neue Ideen wagen

Anpassungsfähigkeit hat Wienerwald nach Überzeugung von Geschäftsführer Markus Gräßler in Krisenzeiten immer wieder unter Beweis gestellt. So auch in der derzeitigen herausfordernden Situation durch die Kontaktbeschränkungen. “Wir haben schnell reagiert und unseren Franchisepartnern Online-Vertriebswege eröffnet und Lieferservices etabliert. Unsere Kunden müssen also auch in Pandemiezeiten und bei geschlossenen Restaurants nicht auf ihre Lieblingsgerichte verzichten. Sie können einfach online bestellen und bezahlen, abholen oder liefern lassen”, beschreibt Markus Gräßler. Er ist überzeugt davon, dass Wienerwald auch die aktuelle Krise gut überstehen wird.

Das Familienunternehmen Wienerwald steht für Geschmack und Genuss und das bereits seit vielen Jahrzehnten. Das Unternehmen, das heute von Geschäftsführer Markus Gräßler erfolgreich am Markt geführt wird, hat eine abwechslungsreiche Geschichte und turbulente Zeiten hinter sich. Das Unternehmer Ehepaar Markus und Daniela Gräßler erklären die Unternehmergeschichte aus ihrer Sicht.

