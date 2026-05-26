Marokko: Königliche Begnadigung für senegalesische Fans: eine Geste der Gnade und Brüderlichkeit am Vorabend des Opferfestes

Wenige Tage vor dem Opferfest (Eid al-Adha) hat Seine Majestät König Mohammed VI. am 23. Mai 2026 den senegalesischen Fans, die nach den Vorfällen beim Finale des von Marokko ausgerichteten Afrikanischen Nationen-Pokals (CAN) 2025 verurteilt worden waren, seine königliche Begnadigung gewährt. Eine Entscheidung, die von Dakar als „Geste der Menschlichkeit und Brüderlichkeit“ begrüßt wurde.

Eine Entscheidung, inspiriert von den jahrhundertealten Beziehungen zwischen Marokko und dem Senegal

Laut einer Mitteilung des Königlichen Kabinetts vom 23. Mai 2026 erfolgt diese Begnadigung aufgrund der „jahrhundertealten brüderlichen Beziehungen“, die die beiden Länder verbinden, sowie anlässlich des Eid al-Adha, dem Fest der Vergebung und des Opfers. Der marokkanische Monarch wollte „menschlichen Erwägungen“ und dem Geist der Versöhnung den Vorrang vor strenger juristischer Strenge geben.

Von den achtzehn Senegalesen, die im Februar 2026 wegen Rowdytums zu Haftstrafen zwischen drei Monaten und einem Jahr verurteilt worden waren, waren drei bereits im April nach Verbüßung ihrer Strafe freigelassen worden. Die königliche Begnadigung ermöglichte die Freilassung der fünfzehn übrigen Fans, die bereits am nächsten Tag, Sonntag, dem 24. Mai, in den Senegal zurückkehren konnten.

„Sie sind frei“: Die Dankbarkeit von Präsident Bassirou Diomaye Faye

Die Nachricht wurde in Dakar mit großer Ergriffenheit aufgenommen. Auf dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) brachte der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck:

„Unsere in Marokko festgehaltenen Landsleute […] sind frei. Sie werden bald zu ihren Angehörigen zurückkehren, dank der königlichen Begnadigung, die Seine Majestät König Mohammed VI. ihnen anlässlich des Eid al-Adha gewährt hat. Ich spreche Seiner Majestät meinen aufrichtigsten Dank für diese von Milde und Menschlichkeit geprägte Entscheidung aus. „

Der senegalesische Staatschef fügte hinzu, dass diese Geste „einmal mehr die alte Brüderlichkeit“ zwischen den beiden Nationen würdige, bevor er dem König und dem marokkanischen Volk seine Glückwünsche zu „Eid Mubarak“ übermittelte.

Rückblick auf die Vorfälle im Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025

Das Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals, das am 18. Januar 2026 in Rabat ausgetragen wurde, war von heftigen Spannungen geprägt. Während Senegal mit 1:0 führte, löste ein umstrittener Elfmeter für Marokko in der Nachspielzeit den Zorn der senegalesischen Spieler und Fans aus. Nachdem ein senegalesisches Tor aberkannt worden war, verließ die senegalesische Mannschaft aus Protest das Spielfeld, während ein Teil ihrer Fans versuchte, unter Wurfgeschossen das Spielfeld zu stürmen.

Die Afrikanische Fußballkonföderation (CAF) sprach Marokko daraufhin am grünen Tisch den Sieg zu (3:0). Senegal legte gegen diese Entscheidung beim Sportschiedsgericht (CAS) Berufung ein; das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Eine starke diplomatische Geste

Trotz dieser vorübergehenden Spannungen pflegen Marokko und Senegal historisch solide Beziehungen, die durch Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und einen regen kulturellen Austausch geprägt sind. Mit dieser Begnadigung sendet König Mohammed VI. ein klares Signal: Die Brüderlichkeit zwischen den beiden Völkern geht über rechtliche und sportliche Streitigkeiten hinaus.

Diese königliche Geste, die am Vorabend des Opferfestes erfolgte, bekräftigt die Werte der Gnade, Großzügigkeit und Toleranz, auf denen die marokkanische Identität beruht. Sie unterstreicht zudem die Rolle des Monarchen als Wegbereiter einer „Diplomatie der aktiven Brüderlichkeit“, in der spirituelle und menschliche Werte es ermöglichen, alle Herausforderungen zu meistern.

Diese Freilassung erinnert somit daran, dass Vergebung – auf dem Spielfeld wie auch anderswo – der schönste aller Siege bleibt.

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