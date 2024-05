Martin Ebben übernimmt Vertriebsverantwortung bei asuco

Personelle Veränderungen bei asuco: Martin Ebben übernimmt Verantwortung für den Vertrieb zum 1. Mai 2024 von Robert List

Beim Zweitmarktspezialisten asuco gibt es wichtige personelle Veränderungen in den Zuständigkeiten für den Vertrieb und das Marketing. Martin Ebben, 56, übernimmt zum 1. Mai die Verantwortung für die Akquisition und die Betreuung der Vertriebspartner der asuco, die Pressearbeit und das Marketing.

„Ich musste für die Entscheidung, in der asuco Vertriebsverantwortung zu übernehmen, nicht lange überlegen. Das Geschäftsmodell – mit Preisabschlag breit gestreut in den deutschen Immobilienmarkt zu investieren und das mit dem qualitativen Marktführer – hat mich sofort begeistert“, so Martin Ebben. „Nach beruflich herausfordernden Jahren freue ich mich auf den Neustart bei der asuco und die Chance, noch einmal den Aufbau von etwas Besonderem mitgestalten zu können“, so Ebben weiter.

Auch bei der asuco zeigt man sich erfreut. Dietmar Schloz, der u. a. für strategische Fragen zuständige geschäftsführende Gesellschafter, schwärmt: „Wir sind stolz, dass wir Martin Ebben für die asuco gewinnen konnten. Ich kenne Martin Ebben – auch als Mitarbeiter – seit rd. 25 Jahren und habe ihn als vertriebs- und serviceorientierten sympathischen Kollegen schätzen gelernt. Martin Ebben wird unsere Präsenz und Breite im Vertrieb deutlich erhöhen.“

Robert List wird die asuco zum 30.06.2024 in gegenseitigem Einvernehmen verlassen und sich ab 2025 neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Er hatte als Geschäftsführer die Markteinführung und Etablierung der Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins seit 2015 am Markt erfolgreich begleitet.

Die asuco-Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges Emissionshaus für Kapitalanlagen am Zweitmarkt mit Bezug zu Immobilien.

