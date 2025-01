Martin Heinz ist neuer CEO der iTAC Software AG

MES/MOM-Anbieter setzt auf Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen

Montabaur, 7. Januar 2025 – Der MES/MOM-Anbieter iTAC Software AG hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Martin Heinz hat mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernommen. Der erfahrene Manager ist bereits seit 2003 für iTAC tätig, seit 2020 im Vorstand. Er tritt die Nachfolge von Peter Bollinger an, der sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet. Gemeinsam mit Andreas Eckert, Chief Financial Officer (CFO), bildet Martin Heinz nun den Vorstand des Unternehmens.

Die zum Dürr-Konzern gehörende iTAC Software AG zählt zu den führenden Anbietern von MES/MOM-Lösungen. Mit der Ernennung von Martin Heinz setzt das Unternehmen auf Kontinuität und innovative Impulse, um seinen Kunden weiterhin fortschrittliche Lösungen für die digitale Transformation in der Industrie an die Hand zu geben. Martin Heinz hat im Unternehmen maßgeblich den Wandel vom MES (Manufacturing Execution System) zum MOM (Manufacturing Operations Management) mitgeprägt.

„Wir konnten iTAC in den vergangenen Jahren erfolgreich als MOM-Anbieter im Markt etablieren. Ein MOM geht weit über die klassischen MES-Funktionen hinaus, indem es sämtliche Produktions- und Geschäftsprozesse integriert und so eine durchgängige Datenbasis schafft. Angesichts der zunehmenden Komplexität in der Fertigungsindustrie – von globalen Lieferketten über kürzere Produktlebenszyklen bis hin zu individuellen Kundenanforderungen – ist ein MOM die ganzheitliche Plattform, um diese Herausforderungen zu meistern. Ich werde den erfolgreich beschrittenen Weg mit meinem Team konsequent weiter gehen und neue Funktionalitäten, zum Beispiel im Bereich KI, entwickeln“, sagt Martin Heinz.

Martin Heinz verfügt über umfassende technische und strategische Erfahrung in den Bereichen Produktion, Logistik und industrielle Softwarelösungen. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und besitzt einen Executive MBA der THM Business School. Seine Karriere begann er 1996 in der Automobilzulieferindustrie, bevor er ab 2000 bei einem führenden Unternehmen der MR-Sensorik den Bereich Produktion und Einkauf verantwortete.

Seit 2003 ist Martin Heinz Teil der iTAC Software AG und hat in dieser Zeit zahlreiche Führungspositionen im Unternehmen bekleidet, darunter Vice President Produktmanagement und Vice President Operations. Seit 2011 entwickelte er als General Manager den Geschäftsbereich D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und trieb in dieser Funktion die strategische und operative Entwicklung von iTAC voran. Seit 2020 ist er Mitglied des iTAC-Vorstands und wurde zum 1.1.2025 in dessen Vorsitz berufen.

Des Weiteren ist Martin Heinz seit 2017 Mitglied der Geschäftsführung der DUALIS GmbH IT Solution, einer Tochtergesellschaft der iTAC Software AG. Zusätzlich engagiert sich Martin Heinz aktiv in verschiedenen Branchenverbänden wie dem ZVEI und dem VDMA sowie in Arbeitskreisen zu den Themen Traceability, MES und Industrie 4.0.

Kurzporträt

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 141 Standorte in 33 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt.

