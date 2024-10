Martin Lachout 10 Jahre CEO der ARCOTEL Hotel AG

Visionär und Stratege für 11 ARCOTEL Hotels |MEHR Hotel und Nachhaltigkeit first

Der Name ARCOTEL ist aus der europäischen Hotellerie nicht mehr wegzudenken. Die letzten 10 Jahre der Erfolgsgeschichte hat Martin Lachout, der 2014 als CEO in das Familienunternehmen in Besitz von Dr. Renate Wimmer eintrat, entscheidend mit geprägt. Dass sein Berufsjubiläum mit dem 35-jährigen Geburtstag der ARCOTEL Hotels zusammen fällt, sorgt bei der österreichischen Hotelgruppe mit Sitz in Wien für doppelte Freude:

„Martin Lachout hat sich seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren als Stratege und Visionär bewiesen. Unter seiner Führung konnten wir drei neue Hotels erfolgreich auf dem Markt positionieren, zwei weitere Eröffnungen stehen an“ sagt Dr. Renate Wimmer. „Er hat uns konsequent in die Digitalisierung geführt und dafür gesorgt, dass alle 11 bestehenden Hotels im letzten Jahr mit dem Green Key-Siegel ausgezeichnet wurden. Ausgesprochen dankbar bin ich ihm zudem, dass er uns mit Mut und Umsicht durch die Pandemie gebracht hat und noch immer dafür kämpft, zugesagte und noch ausständige Hilfen zu erhalten. Wir sind sehr froh, ihn an Bord zu haben.“

Besonders am Herzen liegt Martin Lachout auch die Umsetzung der Markenstrategie „Das MEHR Hotel“, die den Fokus auf herausragende Gästeerlebnisse, individuelle Services und nachhaltige Konzepte legt. Diese Neuausrichtung hat es der Hotelgruppe ermöglicht, sich noch klarer am Markt zu positionieren und das Angebot auf die Bedürfnisse moderner Reisender abzustimmen. Als CEO hat er bewiesen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sind:

„Ich fühle eine große Verantwortung gegenüber der 35-jährigen ARCOTEL-Tradition und dem klaren Bekenntnis zu sozialem Engagement und Umweltschutz – insbesondere, da ich für ein Familienunternehmen und Frau Dr. Wimmer persönlich tätig bin“, betont Martin Lachout. „Es macht mich immer wieder stolz, wie unsere Teams in Deutschland und Österreich die Marke und die MEHR Hotel-Strategie leben und als Gastgeber:innen für einmalige, unvergessliche Erlebnisse sorgen.“

Über Martin Lachout

Seit September 2014 ist Martin Lachout Vorstand bei der ARCOTEL Hotel AG, die das Management aller ARCOTEL Hotels umfasst. Von 1991-2014 war er in verschiedenen Managementpositionen, davon zuletzt als CPDO und Vorstand, bei der VIENNA International Hotelmanagement AG tätig. In dieser Zeit begleitete er europaweit 25 Hoteleröffnungen, 2 Preopening und 10 Hotelübernahmen.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 11 Hotels (5 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für November 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ, im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

