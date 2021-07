Massagebank flexibel unterwegs nutzen

Mehr Optionen für die Physio Praxis mit mobiler Massagebank

Hausbesuche zählen zu den Leistungen fast jeder Physio- oder Ergo- Praxis. Mobile Behandlungsbänke sind deshalb schon lange im Einsatz. Der sich rasch verändernde Gesundheitsmarkt bietet jedoch noch eine Fülle anderer Gelegenheiten, eine Massagebank unterwegs zu nutzen.

Flexibel außer Haus: Massagebank unterwegs nutzen, um Leistungsspektrum zu erweitern

“Eine mobile Massagebank ist nicht nur ein Hilfsmittel für Hausbesuche”, stellt Hannes Kümmerle, Experte für medizinische Trainingstherapie bei SVG, fest. “Wer seine Massagebank unterwegs nutzen möchte, kann das bei unzähligen Gelegenheiten tun – und nicht nur in der Therapie.” Aus der Vereinsbetreuung zum Beispiel sind mobile Massagebänke längst nicht mehr wegzudenken. Und auch mobile Massageangebote für Büros, Unternehmen und für Selbstzahler sind für viele Praxen ein solides zweites Standbein geworden. Neben diesen gut etablierten Formen, eine Massagebank unterwegs zu nutzen, haben Therapeuten und Wellness Anbieter inzwischen noch viele andere Optionen entdeckt, ihre Angebote zum Kunden zu bringen.

Massagebank unterwegs nutzen: Vielfalt im Außeneinsatz

Selbstzahler Angebote sind für die meisten Praxen zunehmend wichtiger geworden. Dadurch sind viele interessante und innovative mobile Angebote entstanden. Auch Kooperationen mit anderen Anbietern sind heute wichtiger als früher, wie Hannes Kümmerle in vielen Kundengesprächen erfährt: “In Hotels und Kosmetikstudios, auf Messen, in Saunabetrieben und sogar auf Hochzeiten oder im Backstage Bereich von Konzerten – wir staunen immer wieder, wo überall eine Massagebank im Einsatz ist. Manchmal sind ganze Teams mit mehreren Massagebänken unterwegs.” Dabei haben sich moderne Koffermassagebänke gegenüber ihren Vorgängern weiterentwickelt: Im Vergleich zu früher bieten mobile Massagebänke heute mehr Tragkraft und Stabilität bei geringerem Gewicht, mehr Verstelloptionen und bequemere Polsterung. “Den Zuwachs an Komfort wissen unsere Kunden zu schätzen. Und immer noch passt die Massagebank spielend in den Kofferraum”, weiß Hannes Kümmerle zu berichten. Die mobile hochwertige Massagebank bietet so ganz neue Wege, seine Leistungen zum Kunden zu bringen – es braucht nur ein bisschen Phantasie und Vernetzung mit anderen Dienstleistern.

Die Experten vom Physiotherapie Komplettausstatter SVG beraten und geben Patientensicherheit. Das Angebot umfasst klassisches Verbrauchsmaterial über Trainingsgeräte bis hin zu Therapieliegen und insbesondere Massageliegen und Wellnessliegen.

