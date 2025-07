Maßgefertigte Duschkabinen aus Glas

So wird Ihr Bad zur Wohlfühloase

Duschen aus Glas bieten eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie sorgen für ein offenes Raumgefühl, wirken ästhetisch und schaffen eine angenehme Lichtstimmung in der Kabine. Ihre Glaserei Frankfurt designt Ihnen Ihren Baderaum nach Maß und ganz nach Ihren Wünschen. Dank unserer Expertise und unserem handwerklichen Geschick gibt es keinen Kundenwunsch, den wir nicht realisieren können.

Welche Dusche passt am besten zu Ihrem Bad?

Glasduschen sind enorm vielseitig und können individuell an Ihren Raum und Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Kombinieren Sie zum Beispiel eine Eckdusche mit zwei im rechten Winkel angeordneten Fronten. Die Position in der Ecke ist platzsparend und die Verglasung bietet eine optische Erweiterung. Dadurch wirkt Ihr Raum nicht kleiner und die Kabine erhält viel natürliches Licht, sodass keine separate Beleuchtung nötig ist.

Für größere Bäder erfreuen sich Glas Walk-In Duschen immer höherer Beliebtheit. Diese bestehen entweder aus einem oder aus mehreren Elementen zur Abtrennung. Das Fehlen einer Tür generiert dabei eine visuelle Offenheit sowie eine moderne Ästhetik und ist zudem äußert komfortabel und praktikabel. Als Glaserei Frankfurt machen wir Ihnen gern verschiedene Vorschläge, wie sich eine Walk-In Dusche in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus integrieren lässt.

Für ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen empfehlen sich barrierefreie Glasduschen. Durch den niedrigen Einstieg und entsprechende Festhaltemöglichkeiten gestalten sich die Begehung und die Anwendung einfach und sicher.

Bestehende Konstruktionen mit gefliester Abtrennung erweitern wir mit einem Spritzschutz aus Glas. Dieser sorgt dafür, dass das Wasser in dem Kabinenraum bleibt und nach dem Duschen keine Flecken beseitigt werden müssen.

Vorteile einer Glasdusche im Überblick

Die Ästhetik ist das größte Plus, weswegen sich die meisten Kunden unserer Glaserei Frankfurt für ein gläsernes Modell entscheiden. Ihrem Raum wird eine moderne und elegante Optik verliehen, er wirkt luftiger und dank der Transparenz wird ein Blick auf die gesamte Fläche ermöglicht. Hinzu kommt die Platzersparnis im Vergleich zu Wänden, Vorhängen und anderen Konstruktionen. Insbesondere kleine Badezimmer erscheinen dank Glas größer.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Hygiene. Glas ist leicht zu reinigen und verhindert die Ansammlung von Schimmel und Bakterien. Diese können sich leicht in den Falten von Vorhängen ansammeln und beeinträchtigen die Gesundheit. Glasoberflächen hingegen sind glatt und bieten weniger Angriffsfläche für Schmutz. Auch der zeitliche Aufwand für eine Reinigung ist geringer.

Für viele Käufer ist die Langlebigkeit der entscheidende Faktor für eine Glasdusche. Das Material ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Abnutzung. Bei guter Pflege halten Duschen aus Normalglas über 60 Jahre. Selbst Isolierglas bringt es auf über 25 Jahre, ohne dass ein Verlust der funktionellen Eigenschaften auftritt.

Moderne Gestaltung Ihres Bades mit Glas

Ihre individuelle Dusche von der Glaserei Frankfurt gibt Ihrem Badezimmer eine freundliche Atmosphäre. Sie sorgt dafür, dass Sie sich in dem offenen und hellen Raum wohlfühlen. Die hohe Designvielfalt gibt Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung ganz an die Eigenschaften Ihres Raumes und an Ihre persönlichen Präferenzen anzupassen.

Eine elegante Glasdusche macht das Zimmer attraktiver und steigert gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie. Rufen Sie und an oder besuchen Sie unsere Website, um sich von uns kompetent beraten zu lassen.

