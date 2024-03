Maßnahmen zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung

Die frühkindliche Entwicklung bildet das Fundament für lebenslanges Lernen und die soziale Integration eines Kindes. Der neueste Sammelband „Wie Erzieher die frühkindliche Entwicklung fördern können. Chancen von Mehrsprachigkeit und Medienerziehung in der Kita und die Möglichkeiten von Waldkindergärten“, im Dezember 2023 bei GRIN erschienen, untersucht, wie Mehrsprachigkeit, Medienerziehung und Waldkindergärten dabei unterstützen können – erfahren Sie, wie diese Bereiche in der frühkindlichen Entwicklung eine Rolle spielen.

Der Sammelband „Wie Erzieher die frühkindliche Entwicklung fördern können“ untersucht in drei Ansätzen, wie die frühkindliche Entwicklung gefördert werden kann. Von der Förderung der Mehrsprachigkeit bei Kindern im Alter von 0-3 Jahren bis zur Aneignung von Medienkompetenzen und Chancen und Möglichkeiten von Waldkindergärten. Genau wie die Mehrsprachigkeit sind Medien heutzutage ein alltäglicher Bestandteil des Familienlebens. Jedoch sollte die Bedeutung von Natur und Umwelt in der frühkindlichen Entwicklung nicht vernachlässigt werden.

Der Medienkonsum bei Kleinkindern ist heutzutage kaum mehr wegzudenken

In Waldkindergärten haben die Kinder die Möglichkeit, die Natur und die Umwelt im rhythmischen Wandel der Jahreszeiten zu beobachten und sich als Teil des Systems zu verstehen. Darüber hinaus betrachtet der Sammelband „Chancen von Mehrsprachigkeit und Medienerziehung in der Kita und die Möglichkeiten von Waldkindergärten“, wie Pflegepersonal die sprachliche Entwicklung von Kindern aus mehrsprachigen Familien in den frühen Lebensjahren fördern kann. Zudem erforscht der Band, wie Kinder sich in einer durch Medien geprägten Welt zurechtfinden und adäquat handeln können.

Besonders interessant ist dieser Band für Pflegepersonal und Erziehende, die nach zeitgemäßen Ansätzen suchen, wie die frühkindliche Entwicklung gefördert werden kann. Auch für Eltern ist der Band bestens geeignet, um moderne Erziehungs- und Förderungsmaßnahmen im Alltag umzusetzen.

Das Buch ist im Dezember 2023 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-98058-8).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1430719

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.