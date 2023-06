Master Data Management – Der Schlüssel für eine effektive Datenverarbeitung

Florian Lenz erklärt, warum das Master Data Management für Unternehmen unverzichtbar ist und welche Vorteile dieses digitale Tool mit sich bringt.

Daten sind die Grundlage eines jeden Unternehmens und der Ausgangspunkt für effiziente und kundenorientierte Unternehmensprozesse. Nicht selten stammen diese Informationen jedoch aus verschiedenen Quellen, wie beispielsweise aus einer Kalender-App, einer Buchungssoftware oder einer Kundendatenbank. Hieraus ergibt sich das Risiko, dass die notwendigen Daten veraltet, lückenhaft oder vollständig unbrauchbar im System verankert sind. Florian Lenz weist darauf hin, dass ohne eine Master Data Management-Lösung „Datensätze beim Anlegen nicht mehr aggregiert werden“. Die Folge ist, dass es für einen Kunden durch verschiedene Programme oder Apps unterschiedliche Informationen gibt. Dadurch entstehen Datensätze, die nicht miteinander übereinstimmen.

Die Herausforderung für Unternehmen besteht nun darin, eine Single Source of Truth zu schaffen. Dies bedeutet, dass alle Geschäftsbereiche dieselben korrekten Kundendaten verwenden. Durch die Nutzung von Master Data Management können Unternehmen ihre Datenqualität steigern und Problemen präventiv entgegenwirken. So lassen sich auch im Nachhinein inkonsistente Informationen bereinigen. „Auch das Marketing ist nicht sehr effektiv, wenn einem Unternehmen verschiedenste Datensätze zugrunde liegen“, erklärt der IT-Experte. „Mithilfe der Master Data Management-Lösung wird nicht nur die Qualität der Unternehmensressourcen angehoben, auch Verordnungen und Vorgaben – Stichwort Compliance – können zugänglich in die internen Strukturen und Prozesse integriert werden.“

Die Single Source of Truth ist ein elementarer Bestandteil des Master Data Managements. Der gezielte Einsatz sorgt jedoch nicht nur für eine verbesserte Datenqualität. Durch vollständig aggregierte Informationen kann auch ein wirkungsvolles und effizientes Marketing durchgeführt werden. Auch Kunden können über einheitliche Datensätze leichter erreicht werden. Florian Lenz weiß, „eine Single Source of Truth in allen Geschäftsbereichen bietet die Möglichkeit, eine einzige und genaue Kundenansicht anzubieten.“ Durch die Strukturierung der Datensätze werden potenzielle Fehlerquellen vermieden. Auch die Produktivität und Effizienz werden gesteigert, da alle Informationen zielorientiert verwendet werden können.

Florian Lenz

Zukunftssicher – mit innovativen IT-Lösungen

Florian Lenz hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und unterstützt mittelständische Unternehmen strategisch und operativ dabei, eine moderne IT-Infrastruktur aufzubauen und sich zukunftssicher aufzustellen. Als Zukunftsmacher filtert er heraus, welche Technologien und Software-Lösungen Unternehmen nach vorne bringen und ist als Entwickler in dem gesamten Prozess hin zu digitalen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen an der Seite seiner Kundinnen und Kunden.

