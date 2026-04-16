Eine Aufgabensammlung mit Lösungen aus dem Bereich der Unterhaltungsmathematik

Buchtipp: Mathematische Denksportaufgaben und Rechentricks – Eine

Aufgabensammlung mit Lösungen aus dem Bereich der

Unterhaltungsmathematik

Autor: Ewald Gronewold; https://e-gronewold.jimdofree.com

Verlag: Books On Demand; www.bod.de

Erscheinungsdatum: März 2026

Seitenanzahl: 184

ISBN: 978-3-6957-4756-6

Unter Unterhaltungsmathematik versteht man die Beschäftigung mit mathematischen Fragestellungen, die vorrangig unter dem Aspekt des Zeitvertreibs betrieben wird, ähnlich wie das Lösen von Kreuzworträtseln.

Zum Inhalt des Buches:

– Im ersten Kapitel wird der Leser mit den Rechentechniken alter Kulturvölker bekannt gemacht.

Weiterhin erfährt er etwas über die magischen Quadrate, die schon im antiken China sehr beliebt

waren und als Glücksbringer galten. Auch Rechentricks finden in diesem Kapitel ihren Platz, z.B.

wie man aus gewissen Angaben den Geburtstag einer Person berechnen kann. Weitere mathematische

Kuriositäten, wie z.B. die Smithzahlen, das Möbiusband, die Eulerbricks und der Wettlauf zwischen

Achilles und der Schildkröte werden hier vorgestellt. Den Schluss dieses Kapitels bilden leicht

verständliche mathematische Sätze, die bisher nicht bewiesen werden konnten. Das Ziel dieses

Kapitels ist es, dass der Leser anhand dieser Themenauswahl wieder das Staunen lernt und somit

die Motivation und das Interesse an der Mathematik wieder geweckt wird.

– Das zweite Kapitel enthält Denksportaufgaben (Streichholzprobleme, Verbindungsprobleme,

Umgießaktionen, gesetzmäßige Anordnung von Zahlen in vorgegebene geometrische Raster,

Zahlenspiele, Venndiagramme usw.), die hauptsächlich durch Probieren zu lösen sind.

– Im dritten Kapitel werden alltägliche Probleme, die mithilfe des Dreisatzes und der Prozentrechnung

gelöst werden können, thematisiert.

– Das vierte Kapitel enthält Denksportaufgaben (Zahlenrätsel, Altersrätsel, Verteilungs- und

Mischungsrechnung usw.), die mithilfe der Realschulkenntnisse in Mathematik gelöst werden

können.

– Das letzte Kapitel enthält die klassischen Denksportaufgaben, die schon seit Jahrzehnten in vielen

Büchern zu finden sind. Das Lösen dieser Aufgaben ist vom Schwierigkeitsgrad viel höher

einzuordnen, als das Lösen der Aufgaben aus den vorherigen Kapiteln.

Hinweis:

– Zu jeder Aufgabe findet der Leser im Buch einen ausführlichen Lösungsweg.

– Jede Aufgabe kann mithilfe der Realschulkenntnisse gelöst werden.

Zielgruppe:

– Alle Personen, die Freude an mathematischen Fragestellungen haben. Eine Grundvoraussetzung für

das erfolgreiche Bearbeiten der Aufgaben sind jedoch solide Kenntnisse der Realschulmathematik.

Dieses Buch spricht sicherlich Tüftler sowie mathematisch Interessierte an, die gerne ihre „grauen

Zellen“ anstrengen.

Ich war 32 Jahre an einer Fachoberschule (Richtung: Wirtschaft, Informatik) als Mathematiklehrer tätig. Nebenberuflich war ich 5 Jahre für die ILS Hamburg tätig. Meine Funktion war die Abnahme der Fachhochschulreife in Mathematik für Berufstätige. Seit Mitte 2020 bin ich Rentner und schreibe Mathebücher.

Kontakt

Autor

Ewald Gronewold

Von-Uttensen-Str. 4

31311 Niedersachsen – Uetze

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http://e-gronewold.jimdofree.com

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