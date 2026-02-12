Matrix42 bietet einfachen Einstieg in SaaS-Optimierung

Proaktives SaaS-Management ermöglicht hohe Kosteneinsparungen, mehr Sicherheit und Compliance und liefert innerhalb von 90 Tagen einen schnellen ROI.

Frankfurt/Main, 12.2.2026 – Matrix42, der führende europäische Anbieter von Service-Management-Lösungen, bietet nach der Übernahme des SaaS-Lizenzmanagement-Spezialisten Viio einen effizienten Einstieg ins SaaS-Management an. Mit der von Viio entwickelten Lösung, die nun als Matrix42 SaaS Management vermarktet wird, verschaffen sich Organisationen einen vollständigen Überblick über die lizenzierten und tatsächlich genutzten Services im SaaS- und Cloud-Umfeld. Die daraus resultierende übergreifende Transparenz ermöglicht es, verlässlich die Kontrolle über Lizenzkosten zu behalten und erleichtert die Compliance mit internen Richtlinien und externen Vorgaben. So schaffen Unternehmen eine ideale Grundlage für Verhandlungen mit Anbietern sowie für Audits und erhöhen zudem ihre Sicherheit deutlich.

7-fach ROI – Die Zahlen sprechen für sich

Das Viio-Team von Matrix42 besteht aus mehr als 30 Spezialistinnen und Spezialisten für Einsparungen im Softwareeinkauf. Mit der Lösung wird ein Einkaufsvolumen von rund 350 Millionen Euro für mehr als 250.000 User verwaltet. Kunden profitieren so von umfassender Erfahrung bei der Optimierung von Software-Ausgaben in Organisationen jeder Größe. Das zeigt sich auch in Zahlen aus konkreten Kundenengagements: Laut Analysten von Gartner beläuft sich der Anteil an unnötigen SaaS-Ausgaben in Unternehmen auf durchschnittlich 25 Prozent. Mit Matrix42 SaaS Management können diese identifiziert und eingespart werden. So amortisiert sich die Investition in die Lösung durchschnittlich bereits nach 90 Tagen: In vielen Fällen kann die siebenfache Summe des Investments für die Lösung an unnötigen SaaS-Ausgaben eingespart werden – ein bemerkenswert hoher und schneller ROI.

Kombination von Lösung und Procurement-Services

Das Angebot von Matrix42 umfasst mehr als nur eine SaaS-Management-Lösung. Das Viio-Team bietet darüber hinaus ein interessantes Spektrum an Beratungsleistungen und Services rund um Lizenzierung und Einkauf von SaaS-Services. So können auch Organisationen ohne entsprechende Einkaufsexpertise das Know-how und die Einkaufspower von Viio als ausgelagerten Procurement-Service nutzen. Kunden mit eigenem Softwareeinkauf profitieren von der übergreifenden Marktkenntnis von Matrix42 bei punktueller Beratung.

Mehr Sicherheit und Compliance durch Transparenz in der Schatten-IT

Neben den willkommenen Einsparungen und Kostenoptimierungen bietet ein strukturiertes SaaS-Management ebenso handfeste Vorteile in den Bereichen Compliance und Sicherheit. Nur mit vollständiger Transparenz über die genutzten SaaS-Angebote lassen sich interne Nutzungsrichtlinien durchsetzen. Dazu gehört beispielsweise, neue Services zu identifizieren, die an der IT vorbei – direkt in den Fachabteilungen – beschafft wurden. Diese Services können dann der notwendigen Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Auch lässt sich mit Matrix42 SaaS Management feststellen, welche Services überlappende Funktionen aufweisen und wo sich Konsolidierungen anbieten. Insgesamt trägt das Produkt dazu bei, die Komplexität und die einhergehenden Aufwände für Sicherheitsmaßnahmen zu reduzieren.

Perfektes Zusammenspiel mit Matrix42 SAM

Die Kombination der bestehenden Lösung Matrix42 SAM für Software Asset Management mit dem SaaS-Management von Viio bietet entscheidende Vorteile. Neben der übergreifenden Transparenz in einem Dashboard ermöglicht sie auch die Optimierung und Automatisierung von Einsparungen sowie proaktives Renewal- und Vendor-Management mit wertvollen Insights und Verhandlungsunterstützung. Durch eine datengetriebene Portfolio-Planung gelingt der Umstieg im SaaS-Management von rein reaktiver Bereinigung hin zur strategischen Konsolidierung, Steuerung und ROI-Optimierung. Mit der immer weiter voranschreitenden Integration von Viio in das Matrix42-Produktportfolio wird sich der Nutzen weiter steigern.

„Der Einstieg in proaktives SaaS-Management mit Matrix42 SaaS Management bietet eine perfekte Kombination aus finanziellen und operativen Vorteilen sowie ein Plus an Sicherheit und Compliance. Wirtschaftlich gesehen ist der Einsatz bei dem schnellen und hohen ROI ein No-Brainer „, erklärt Harald Wolz, Area VP Germany Sales bei Matrix42.

Mehr Informationen zu effizientem SaaS-Management mit Matrix42:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-saas-management

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

Matrix42 unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Arbeit mit einer kompletten, KI-gestützten Service-Management-Suite. Unsere Lösungen ermöglichen ein effizientes Management von IT- und Geschäftsprozessen, Assets, Endpoints und Identitäten. Mit unserem Cloud-your-Way-Ansatz können Kunden wählen, wie sie unsere Lösungen bereitstellen möchten – on premises, private oder public Cloud. Als „The European Choice“ im Service Management konzentriert sich Matrix42 auf verantwortungsvolle Innovation und Datensouveränität und erfüllt die Bedürfnisse von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor. www.matrix42.com

Firmenkontakt

Matrix42 GmbH

Theresa Wiese

Elbinger Straße 7

60487 Frankfurt am Main

+49 69 6677 3838 – 0



http://www.matrix42.com

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.