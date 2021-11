Matrix42 erneut als Strong Performer in UEM Report positioniert

Die Experten des globalen Forschungs- und Beratungsunternehmens Forrester haben Matrix42 als “Strong Performer” im Bereich Unified Endpoint Management (UEM) eingestuft. Matrix42 hat laut “The Forrester Wave™ Unified Endpoint Management, Q4 2021” den Umfang ihrer Lösung in den letzten zwei Jahren extrem erweitert.

Lediglich elf Anbieter wurden von dem Analystenhaus bewertet. Der Bericht hebt die umfangreichen Self-Service-Funktionen von Matrix42 Unified Endpoint Management hervor. Darin heißt es: “Matrix42 eignet sich gut für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein Maximum an Self-Service-Funktionen bieten wollen.” In vielen untersuchten Bereichen erhielt Matrix42 Secure Unified Endpoint Management die bestmöglichen Noten, insbesondere beim Aspekt Performance.

Management-Tools fördern eigene Support-Fähigkeiten

Abschließend stellt die UEM-Untersuchung fest, dass Matrix42 insgesamt eine breite Palette von Management-Tools bietet, um eigene Support-Fähigkeiten in Unternehmen zu optimieren. Das Engagement von Matrix42 beim Punkt Employee Experience werde durch die positiven Erfahrungen mit dem Enterprise App Store deutlich. “Wir sind stolz, Matrix42 erneut als Strong Performer zu sehen und freuen uns, mit unserer Leistungsstärke am Puls der Zeit zu sein”, so Fabian Henzler, VP Products bei Matrix42.

Über Matrix42

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Die Software für Digital Workspace Experience verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services einfach, sicher und konform. Die innovative Software integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Infrastrukturen.

Matrix42 AG hat den Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und vertreibt und implementiert Softwarelösungen weltweit mit lokalen und globalen Partnern. Weitere Informationen unter: www.matrix42.com

Firmenkontakt

Matrix42

Gisela Dauer

Elbinger Straße 7

60487 Frankfurt am Main

+49 69 66773-8378

+49 69 66773-8380

gisela.dauer@matrix42.com

https://www.matrix42.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Sabine Tritschler

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

+49 (0)89 419599-72

+49 (0)89 / 41 95 99-12

matrix42@maisberger.com

http://www.maisberger.de