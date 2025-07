Matthias Fischer neuer Geschäftsführer von Aktion Baum

Der erfahrene Umweltmanager leitet ab sofort die Non-Profit Organisation

PRESSEMITTEILUNG

Sinsheim, 1. Januar 2025 – Die gemeinnützige Organisation Aktion Baum gGmbH hat mit Wirkung zum Jahreswechsel Matthias Fischer (42) zum neuen Geschäftsführer berufen. Fischer folgt auf Lars Hermes, der die operative Leitung nach vier erfolgreichen Jahren abgibt und der Organisation künftig ehrenamtlich erhalten bleibt.

„Ich bin stolz darauf, was wir in den vergangenen vier Jahren mit unserem Team erreicht haben, und freue mich, dass mit Matthias Fischer nun ein echter Waldexperte die Führung übernimmt!“, betont der scheidende Geschäftsführer Lars Hermes.

Fischer verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Waldschutz, nachhaltige Forstwirtschaft und Biodiversität. Zuvor war er mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei Rettet den Regenwald e.V. sowie der Naturwald Akademie tätig und wird diese Erfahrung in seine neue Rolle einbringen.

„Wir danken Lars Hermes von Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz, der Aktion Baum in den vergangenen Jahren geprägt hat“, erklären die Gründer Simon Gollmann und Daniel Fasshauer. „Gleichzeitig freuen wir uns, mit Matthias Fischer einen engagierten Nachfolger zu begrüßen, der unsere Vision mit frischen Impulsen weiter voranbringen wird.“

Matthias Fischer ergänzt: „Unser Wald ist ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems. Gemeinsam mit dem starken Team von Aktion Baum möchte ich innovative Projekte vorantreiben, um den Wald klimaresilient und artenreich für kommende Generationen zu erhalten.“

Mit dem Führungswechsel unterstreicht Aktion Baum ihr Bekenntnis zu Kontinuität und Fortschritt beim Schutz und der nachhaltigen Entwicklung heimischer Wälder. Gleichzeitig wird die Professionalisierung der Organisation weiter ausgebaut.

### Über Aktion Baum

Aktion Baum versteht sich als Plattform, die Menschen, wissenschaftliche Erkenntnisse und unterschiedliche Fachbereiche zusammenbringt, um die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen des Waldes erfolgreich zu bewältigen. Als gemeinnützige GmbH werden alle Überschüsse in Pflanz- und Schutzprojekte reinvestiert.

Pressekontakt

Aktion Baum gGmbH

Eulenhof 1, 74889 Sinsheim

E-Mail: info@aktion-baum.org

Web: http://www.aktion-baum.org

Aktion Baum ist eine Non-Profit Organisation aus Deutschland, die ausschließlich in Deutschland aufforstet und Umwelt- und Bildungsprojekte durchführt.

