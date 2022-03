Matthias Graf: Strategische Geldanlage mit Immobilien

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten fragen sich viele Menschen, wie sie ihr Erspartes sichern und gleichzeitig gut anlegen können. Geldanlagemöglichkeiten winken von allen Seiten und die versprochenen Gewinne lassen oft Zweifel aufkommen, ob das Risiko nicht doch zu hoch ist? Finanzielle Sicherheit und Freiheit wird für immer mehr Menschen zum Thema. Ob Aktien, Edelmetalle, Immobilien oder Kryptowährungen. Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile. Die entscheidende Frage lautet: Welche Geldanlageform bringt tatsächlich die angestrebte finanzielle Sicherheit und Freiheit? Die Immobilienpreise in Ballungsräumen steigen stetig und die Zinsen für Kredite sind niedrig. Beste Voraussetzungen für den Kauf einer Anlageimmobilie. Matthias Graf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer, blickt auf seine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich zurück und unterstützt Menschen, ihr Kapital erfolgreich und sinnvoll in Immobilien anzulegen.

In Sachen Immobilieninvestment ist Matthias Graf Ansprechpartner für Menschen, die ihr Erspartes anlegen wollen, einen Cashflow generieren und gleichzeitig etwas für die Altersvorsorge tun möchten. Als freier Immobilieninvestmentberater kennt er die Vorteile, die Hürden und weiß um die Punkte, die beachtet werden müssen, damit das Immobilieninvestment zum Erfolg wird.

Normalverdiener aufgepasst! Gerade für Sie lohnt sich das Investment in Immobilien

Eine Immobilie stellt eine sichere Kapitalanlage dar. Mit Strategie und dem notwendigen Wissen wird die Investition erfolgreich gelingen. Dabei sind folgende Schritte notwendig: Die Immobilie wird mit Eigenkapital und/oder einer Fremdfinanzierung, beispielsweise durch einen Bankkredit erworben. Bei der Immobilie handelt es sich um ein vermietetes Wohnobjekt, die dem Immobilienkäufer monatlich Mieteinnahmen bringt. Ist die Immobilie noch nicht abbezahlt und noch fremdfinanziert, entsteht ein Hebeleffekt. Der Mieter hilft dem Immobilienkäufer, mit der Miete die Hypothek abzubezahlen und die Immobilie weitgehend lastenfrei zu stellen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Mieteinnahme ein Zusatzeinkommen für den Immobilienbesitzer. Dies schafft finanzielle Sicherheit.

Mit dem Erwerb der Immobilie möchten viele Eigentümer keinen bürokratischen und zeitintensiven Aufwand haben, daher ist es möglich, die komplette Verwaltung auszulagern. Im Grunde ist es nicht einmal notwendig, den Mieter persönlich zu kennen. Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, hilft der Immobilieninvestmentprofi Matthias Graf, die komplette Organisation und Administration rund um die Immobilie zu übernehmen.

Nicht vergessen: Der Wiederverkaufswert einer Immobilie!

Immobilien, die sich als Geldanlage eignen, profitieren von einer Wertsteigerung. Deshalb ist es wichtig, eine Immobilieninvestition als langfristiges Projekt zu betrachten. Der Wiederverkaufswert ist abhängig von bestimmten Faktoren, wie beispielsweise Lage des Objektes, Infrastruktur etc.

Weitere Vorteile eines Investmentprofis

Ein Investmentprofi regelt die Finanzierungsmöglichkeiten mit Banken und prüft eine Immobilie auf ihre Eignung als Geldanlage. Zudem organisiert er eine geeignete Hausverwaltung für das Objekt. Mithilfe eines Investmentprofis wie Matthias Graf und der richtigen Strategie kann ein Immobilienkäufer nach wenigen Jahren Gewinne erzielen und das ohne bürokratischen und organisatorischen Aufwand.

Die Themen rund um Immobilieninvestments sind vielfältig und komplex. Damit es beim Erwerb keine böse Überraschung gibt, ist fachlicher Rat unumgänglich. Ein versierter Immobilienexperte wie Matthias Graf kann durch sein Wissen und seine Erfahrung Fehler und Hürden vermeiden und umgehen. Denn schließlich kann ein kleiner Fehler sehr teuer werden. Investitionsexperte Matthias Graf unterstützt und betreut Einzelpersonen und Unternehmen rund um Immobilieninvestitionen. Mehr Informationen zum Unternehmen gibt es auf der Webseite https://www.graf-immobilie.de

Matthias Graf ist Experte rund um das Thema Immobilieninvestitionen und unterstützt Privatpersonen und Unternehmer bei der kompletten Abwicklung eines Immobilieninvestments.

